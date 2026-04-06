Bấm còi xin đường, tài xế ô tô bị nhóm đi xe ‘xì po’ chặn đầu đập vỡ kính 06/04/2026 07:24

(PLO)- Sau khi tài xế ô tô bấm còi xin đường, nhóm người đi xe máy tại Vĩnh Long đã chặn đầu xe, đập cửa và phá vỡ kính chắn gió rồi bỏ đi.

Ngày 6-4, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ nhóm người đi xe máy chặn ô tô giữa đường và đập bể kính chắn gió.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, anh NTT (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô BS 51A-991.XX lưu thông trên đường Phạm Thái Bường. Xe đi từ hướng vòng xoay Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vào phường Long Châu.

Nhóm đi “xì po” chặn đầu ô tô sau khi tài xế ô tô bấm còi xin đường

Sau đó nhóm này đã đập bể kính ô tô

Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu), anh T. phát hiện nhóm người đi trên 3 xe máy có dấu hiệu say xỉn. Do nhóm này di chuyển vào làn ô tô nên anh T. bấm còi xin đường. Trong số các phương tiện của nhóm này có 2 xe “xì po”.

Nghe tiếng còi, nhóm người trên liền dừng lại, chặn đầu ô tô. Sau đó, hai người tiến đến hai bên xe đập cửa. Lúc này, anh T. khóa cửa ngồi trong xe và dùng điện thoại ghi hình lại.

Sự việc được tài xế trình báo công an giải quyết

Tiếp đó, một người trong nhóm dùng vật cứng đập bể kính chắn gió phía trước xe rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã đến hiện trường, ghi nhận lời khai của tài xế để tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.