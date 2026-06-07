Triệt phá cơ sở massage kiếm 600 triệu đồng/tháng từ mại dâm 07/06/2026 07:36

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một cơ sở massage tổ chức mại dâm, bước đầu xác định nguồn thu lợi bất chính lên tới 600 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 7-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Nam (42 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ phường Gia Lộc, Tây Ninh), Trần Quốc Huy (27 tuổi) và Thái Minh Nhựt (28 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh, để điều tra về hành vi lợi dụng ngành nghề kinh doanh dịch vụ massage để chứa mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra một cơ sở massage tại phường Gia Lộc. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tại 3 phòng của cơ sở này đang diễn ra hoạt động mua bán dâm giữa các nữ nhân viên và khách hàng.

Ổ mại dâm núp bóng massage thu lợi từ 500 đến 600 triệu đồng/tháng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Trọng Nam cùng vợ là Trần Thị Kim Tho (36 tuổi) được chủ cơ sở massage thuê trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh. Để gia tăng doanh thu, Nam và Tho đã tổ chức cho các nữ nhân viên bán dâm ngay tại cơ sở.

Theo cơ quan điều tra, ngoài vé massage thông thường có giá 300.000 đồng, cơ sở còn bán loại vé mang tên “Nu” với giá 500.000 đồng dành cho khách có nhu cầu quan hệ tình dục. Sau khi mua loại vé này, khách sẽ được nữ nhân viên đồng ý quan hệ tình dục ngay trong phòng massage.

Đáng chú ý, Nam và Tho còn thuê Huy và Nhựt làm nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp khách, bán vé, đồng thời tư vấn khách mua vé “Nu” và sắp xếp, quản lý hoạt động bán dâm của các nữ nhân viên.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm tại cơ sở massage N.H. dao động từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với Trần Thị Kim Tho, do đang nuôi con nhỏ và mắc bệnh nên cơ quan điều tra yêu cầu làm cam kết không rời khỏi nơi cư trú và phải có mặt khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.