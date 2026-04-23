Chấn động gần 50 cầu thủ bị nghi dính đường dây mại dâm cao cấp 23/04/2026 12:31

(PLO)- Một thông tin gây chấn động đang lan rộng tại Ý khi xuất hiện nghi vấn về một mạng lưới mại dâm cao cấp có liên quan đến hàng chục cầu thủ đang thi đấu tại Serie A.

Theo những gì được hé lộ, danh sách khách hàng có dính đến đường dây mại dâm cao cấp bị cho là lên tới khoảng 50 người, trong đó gồm cả những cái tên cầu thủ nổi tiếng thuộc hai CLB lớn cùng thành phố Milan là Inter Milan và AC Milan.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành bắt giữ bốn đối tượng bị nghi đứng sau đường dây này. Nhóm người này được cho là vận hành một công ty quảng cáo trá hình, sử dụng danh nghĩa tổ chức sự kiện và dịch vụ cao cấp để che đậy hoạt động phi pháp. Thực chất, họ cung cấp các gói dịch vụ xa xỉ dành cho khách hàng giàu có với mức giá lên tới hàng ngàn euro.

Những “gói trải nghiệm” này bao gồm nhiều yếu tố như chỗ ở sang trọng, bữa tối tại các nhà hàng đắt đỏ ở Milan và đặc biệt là sự đồng hành của phụ nữ theo lựa chọn riêng của khách. Mọi thứ được tổ chức bài bản, kín đáo và kéo dài trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Nhiều cầu thủ của 2 đội bóng lớn Serie A bị cho là dính đến đường dây mại dâm. Ảnh: EPA.

Nguồn tin điều tra còn tiết lộ một tay đua F1 cũng bị nghi có liên hệ với đường dây, dù danh tính chưa được công bố. Ngoài ra, các đoạn ghi âm được cho là đã ghi lại việc bạn bè của nhân vật này liên hệ với tổ chức để sắp xếp dịch vụ.

Một tình tiết gây chú ý khác là việc một phụ nữ tham gia mạng lưới được cho là đã mang thai sau khi quan hệ với một khách hàng. Toàn bộ hoạt động của tổ chức này được cho là đặt tại khu vực Cinisello Balsamo, gần Milan, nơi họ tuyển mộ phụ nữ và tổ chức các buổi tiệc kín trong nhiều năm.

Hiện tại, các cầu thủ bị nhắc đến mới chỉ xuất hiện trong diện khách hàng nghi vấn. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang khiến hình ảnh bóng đá Ý rung chuyển dữ dội.