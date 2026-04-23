Premier League chính thức có thêm một đội xuống hạng 23/04/2026 11:48

(PLO)- Burnley đã chính thức nói lời chia tay Premier League sau thất bại 0-1 trước Manchester City ở vòng 34 trên sân Turf Moor.

Trận đấu vòng 33 Premier League diễn ra rạng sáng 23-4 khép lại với kịch bản nghiệt ngã cho đội chủ nhà, khi Erling Haaland sớm ghi bàn ngay phút thứ 5 và chừng đó là đủ để đẩy Burnley xuống Championship mùa tới.

Bàn thua đến quá sớm khiến Burnley rơi vào thế bám đuổi, nhưng trong một trận đấu mà Man City kiểm soát tốt nhịp độ và không cho đối thủ nhiều cơ hội rõ rệt, đội chủ sân Turf Moor không thể xoay chuyển tình hình. 3 điểm quý giá giúp đội bóng của Pep Guardiola vượt Arsenal để chiếm ngôi đầu bảng, còn Burnley phải chấp nhận số phận đã được dự báo từ nhiều vòng trước.

Haaland ghi bàn duy nhất tiễn Burnley chính thức rời khỏi sân chơi lớn nước Anh mùa sau. Ảnh: EPA.

Sau 34 trận, Burnley mới giành được 20 điểm. Khoảng cách 13 điểm với West Ham, đội đang đứng thứ 17, khiến họ hết cơ hội trụ hạng dù mùa giải vẫn còn 5 vòng. Điều đó đồng nghĩa mọi nỗ lực còn lại chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Đây tiếp tục là một chương buồn trong hành trình lên xuống thất thường của Burnley. Kể từ lúc rời Premier League ở mùa 2022-2023, đội bóng này vẫn chưa thể tìm lại sự ổn định cần thiết để tồn tại lâu dài ở sân chơi khắc nghiệt nhất nước Anh. Họ thăng hạng rồi lại rơi xuống, như một vòng lặp chưa có lối ra.

Burnley đã thua quá nhiều trong mùa giải này. Ảnh: EPA.

Trong thông báo chính thức, Burnley thừa nhận việc xuống hạng là hậu quả của một mùa giải đầy thử thách. CLB cho rằng họ bước vào chiến dịch với sự chuẩn bị về tinh thần cho những khó khăn cực lớn, nhưng kết cục này dĩ nhiên vẫn là điều đau đớn với tất cả những ai gắn bó cùng đội bóng.

Dù từng tạo ra vài điểm sáng như cầm hòa Liverpool, Tottenham hay đánh bại Crystal Palace, Burnley vẫn không thể tích lũy đủ điểm số để tự cứu mình. Giữa thời khắc cay đắng, CLB gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành trọn vẹn. Với lịch sử 144 năm, Burnley tin họ vẫn sẽ đứng dậy, dù cú ngã lần này là cực kỳ đau đớn.