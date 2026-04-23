Man City và Arsenal với màn bắn phá điên cuồng ở thế cờ tàn 23/04/2026 11:32

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bị đẩy lên mức căng thẳng cực độ khi Man City và Arsenal hiện bằng điểm nhau, thậm chí hiệu số bàn thắng bại cũng không có khác biệt.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley, Man City tạm thời vượt lên đứng đầu bảng, nhưng khoảng cách thực tế với Arsenal gần như bằng 0.

Điểm đáng chú ý là hai đội cùng sở hữu hiệu số +37, khiến cuộc cạnh tranh từ nay đến cuối mùa không còn đơn thuần là thắng hay thua. Trong trường hợp tiếp tục song hành về điểm số, số bàn thắng ghi được sẽ trở thành yếu tố phân định thứ hạng. Đây là lý do Manchester City đang nhỉnh hơn Arsenal ở thời điểm hiện tại, khi đoàn quân này đã ghi 66 bàn, nhiều hơn đối thủ thành London 3 pha lập công.

Haaland ghi bàn duy nhất vào lưới Burnley rạng sáng 23-4 giúp đội nhà soán ngôi đầu Premier League nhờ hiệu số bàn thắng bại so với Arsenal. Ảnh: EPA.

Chính vì thế, 5 vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt. Cả Arsenal lẫn Man City đều không thể hài lòng với những chiến thắng tối thiểu. Mỗi trận đấu từ giờ trở đi đều có thể biến thành cuộc chạy đua ghi bàn, với từng pha lập công đều mang giá trị như vàng.

Arsenal có lợi thế nhất định khi được chơi 3 trận trên sân nhà. Họ lần lượt gặp Newcastle United, Fulham, West Ham và Burnley trước khi khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân Crystal Palace. Lịch đấu này đòi hỏi thầy trò HLV Mikel Arteta phải duy trì sự ổn định tuyệt đối để không đánh rơi cơ hội.

HLV Pep Guardiola và Arteta đang ở trong cuộc chiến cân não. Ảnh: EPA.

Bên kia chiến tuyến, Manchester City sẽ chạm trán Everton trên sân khách, sau đó gặp Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và Aston Villa. Dù cũng còn 3 trận sân nhà, đội bóng của Pep Guardiola vẫn phải đối mặt với áp lực lớn vì chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến mọi lợi thế tan biến.

Man City từng vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất ở mùa 2023-2024, còn Arsenal đã chờ danh hiệu này suốt từ mùa 2003-2004. Khi mọi chỉ số đều sít sao đến nghẹt thở, cuộc đua năm nay rõ ràng chưa dành cho những trái tim yếu đuối.