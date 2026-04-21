Kịch bản điên rồ Arsenal và Man City đá thêm 1 trận để chọn đội vô địch 21/04/2026 15:32

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đang trở nên nghẹt thở sau chiến thắng 2-1 của Manchester City trước Arsenal khiến họ có thể phải chơi 1 trận play off để tìm ra đội đăng quang.

Kết quả tại Etihad giúp đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục bám sát ngôi đầu của Arsenal, đồng thời khiến khoảng cách giữa hai ứng viên lớn nhất cho chức vô địch bị thu hẹp xuống mức cực kỳ mong manh. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, khả năng hai đội kết thúc với những thông số ngang nhau đang trở thành chủ đề khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal vẫn nắm lợi thế khi đứng trên đối thủ và sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng cách ấy có thể bị xóa nhòa nếu Man City tận dụng tốt trận đấu bù của mình. Sự cân bằng giữa hai đội cũng thể hiện rất rõ ở mặt trận tấn công, khi số bàn thắng ghi được không chênh lệch quá lớn.

Chính vì vậy, câu hỏi lớn đang được đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra nếu đến cuối mùa, Arsenal và Man City bằng điểm nhau, bằng cả hiệu số và thậm chí không ai chịu kém ai về số bàn thắng.

Haaland cùng đồng đội có thể bằng điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại với Arsenal. Ảnh: EPA.

Theo cách xếp hạng của Ngoại hạng Anh, tiêu chí đầu tiên vẫn là tổng số điểm. Nếu hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được đưa ra để phân định vị trí. Trong trường hợp hiệu số cũng ngang nhau, đội ghi nhiều bàn hơn sẽ được xếp trên. Đây là điều thường thấy trong các cuộc đua sít sao, nơi từng bàn thắng ở những vòng cuối có thể mang giá trị khổng lồ.

Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục cân bằng sau hai tiêu chí đó, kết quả đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ được tính đến. Đội có thành tích tốt hơn trong hai lần chạm trán mùa này sẽ nắm lợi thế. Nếu thành tích đối đầu vẫn bất phân thắng bại, ban tổ chức sẽ xét tiếp hiệu số bàn thắng trên sân khách trong các trận đối đầu giữa hai đội.

Pháo thủ thành London vừa thua Man City ở sân Etihad. Ảnh: EPA.

Trường hợp hy hữu nhất là mọi thông số kể trên đều bằng nhau. Khi đó, nếu vị trí tranh chấp liên quan trực tiếp tới chức vô địch, suất dự cúp châu Âu hoặc cuộc chiến trụ hạng, Ngoại hạng Anh sẽ tổ chức một trận play off duy nhất trên sân trung lập để quyết định thứ hạng cuối cùng. Kịch bản này chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu, nhưng mùa này từng có thời điểm nó được nhắc đến nghiêm túc.

Dù vậy, cục diện hiện tại đã phần nào thay đổi sau chiến thắng của Man City trước Arsenal. Một trận play off tranh ngôi vương sẽ chỉ còn được tính đến nếu hai đội tạo ra chuỗi kết quả cực kỳ đặc biệt trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng chỉ riêng khả năng ấy xuất hiện thôi cũng đủ cho thấy cuộc đua năm nay đang căng thẳng đến mức nào.