MU xác định mục tiêu chuyển nhượng mới, cần sự ưu ái của Man City 21/04/2026 13:29

Theo các nguồn tin từ truyền thông quốc tế, MU đang theo dõi một ngôi sao của Real Madrid khi "quỷ đỏ" thành Manchester lập danh sách rút gọn để thay thế cho Casemiro, người sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Tờ Mirror (Anh) bình luận, MU có thể cần sự ưu ái của Man City nếu muốn chiêu mộ ngôi sao của Real Madrid.

Manchester United đã nhắm đến Aurelien Tchouameni của Real Madrid như một ứng cử viên tiềm năng thay thế Casemiro. Ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong mùa hè này là cải tổ tuyến giữa, và tuyển thủ Pháp này nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu để thay thế Casemiro.

Tuy nhiên, bài báo của Telegraph (Anh) cũng cho rằng tương lai của tiền vệ người Pháp tại đội chủ sân Santiago Bernabeu có thể phụ thuộc vào việc Rodri có rời Manchester City vào mùa hè này hay không. Rodri, người có hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải tới, đã khiến tương lai của mình tại Manchester City trở nên không chắc chắn vào tháng trước khi anh nói rằng "bạn không thể từ chối những CLB tốt nhất thế giới", sau khi được hỏi về khả năng gia nhập Real Madrid.

Nhưng kể từ đó, HLV Pep Guardiola khẳng định rằng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng mới với Man City, mặc dù ông cũng sẽ không cản trở Rodri nếu gã khổng lồ La Liga liên hệ. Trong khi đó, Tchouameni còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028, nhưng các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha trong những tuần gần đây cho thấy Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, như một phương án để huy động vốn thực hiện cuộc cải tổ đội hình vào mùa hè.

Mới đây, Tchouameni đã chia sẻ về những khó khăn mà anh gặp phải tại đội chủ sân Santiago Bernabeu trong vài mùa giải gần đây. Tchouameni nói: “Tôi bị biến thành vật tế thần. Trong 10-20 phút đầu tiên, cả sân vận động la ó mỗi khi tôi chạm bóng.

Tình huống đó hoặc sẽ hủy hoại bạn, hoặc bạn sẽ nghĩ, "thôi thì cứ thế thôi", xem mình có thể kiểm soát được gì, và điều duy nhất mình có thể kiểm soát là phong độ của mình. Áp lực ở Real Madrid thì hoàn toàn khác. Mọi người sẽ bàn tán về mọi việc bạn làm, dù tốt hay xấu".

Trước đó, Tchouameni chia sẻ, “Mọi người đều bàn tán về tôi, về lối chơi của tôi. Một hoặc hai năm trước, tôi là một cầu thủ tệ, tôi bị la ó trên sân vận động. Vì vậy, tôi đã trải qua rất nhiều điều, và điều đó chắc chắn đã giúp ích cho tôi về mặt tinh thần. Hôm nay tôi biết rằng mọi người sẽ luôn bàn tán, bất kể tôi làm gì, vì vậy tôi chỉ phớt lờ nó. Được chơi cho Real Madrid là sân khấu lớn nhất trong thể thao: áp lực là một đặc ân”.

MU muốn chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trong mùa hè này, nhưng báo cáo cho biết thêm họ thậm chí có thể tìm cách chiêu mộ người thứ ba nếu Manuel Ugarte ra đi. Cả Man City và MU cũng đang theo dõi sự tiến bộ của Elliot Anderson trước khi có thể chiêu mộ ngôi sao của Nottingham Forest, người được định giá 100 triệu bảng Anh, vào mùa hè.

Kể từ khi gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United vào mùa hè năm 2024, cầu thủ 23 tuổi người Anh đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Chelsea và Tottenham Hotspur cũng được cho là đang muốn chiêu mộ Anderson vào mùa hè này, nhưng cuộc cạnh tranh giữa Man City và MU được dự đoán sẽ diễn ra.

Nhưng theo các báo cáo gần đây, đội bóng của Pep Guardiola được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anderson, người dự kiến ​​sẽ rời đội chủ sân City Ground mùa hè này, bất kể Nottingham Forest có trụ hạng hay không. Adam Wharton cũng được cho là có thể gia nhập MU sau khi gây ấn tượng trong màu áo Crystal Palace.