Phản ứng sốc và suy sụp của Beckham vì buộc phải rời MU 21/04/2026 07:09

(PLO)- "Tôi phải báo cho David Beckham biết anh ấy sẽ rời MU - phản ứng của anh ấy đã nói lên tất cả", đó là câu nói của ai?

Vụ chuyển nhượng David Beckham từ MU sang Real Madrid là một trong những thương vụ đình đám nhất liên quan đến một cầu thủ người Anh. Khi cựu giám đốc điều hành của MU, Peter Kenyon, thông báo với David Beckham rằng anh sắp phải rời Old Trafford, phản ứng của cầu thủ này đã nói lên tất cả.

David Beckham cuối cùng đã gia nhập Real Madrid sau một cuộc xung đột công khai với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Manchester United, nhưng - như Kenyon nhớ lại - cầu thủ này vẫn không muốn rời Old Trafford.

Beckham đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho MU, chơi gần 400 trận và khẳng định vị thế của mình với vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh trong thời gian đó. Mối quan hệ rạn nứt với ông thầy Sir Alex Ferguson khiến việc Beckham ra đi là điều không thể tránh khỏi trong mắt CLB MU, nhưng điều đó không làm cho việc chấp nhận ra đi của chính cầu thủ này trở nên dễ dàng hơn.

Peter Kenyon là người thông báo cho Beckham biết anh phải rời MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

“David Beckham thực sự không muốn chơi cho bất kỳ đội nào khác ngoài Manchester United”, Peter Kenyon tiết lộ với High Performance, “Beckham yêu CLB, nó là một phần cuộc sống của cậu ấy, là tất cả mọi thứ… vì vậy việc thuyết phục David Beckham chuyển đi không phải vì tiền – cậu ấy không muốn ra đi.

Về cơ bản, chúng tôi đã đối mặt với David Beckham và nói: "Anh sẽ không còn được chơi cho Manchester United nữa, đó là sự thật". Và đó là quyết định do Sir Alex Ferguson đưa ra, được ban lãnh đạo hoàn toàn ủng hộ. Đó là một trong những cách mà Manchester United hoạt động hiệu quả nhất, bởi vì một khi quyết định đã được đưa ra, đó là một quyết định chung và chỉ việc thực thi là xong".

Peter Kenyon cũng nhớ lại cuộc gọi mà trong đó ông đã nói rõ với David Beckham rằng quyết định đã được đưa ra. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ bạn phải trung thực", Peter Kenyon nói thêm, "Cuộc gọi cuối cùng tôi nhận được là vào một chiều Chủ nhật - tôi đang nướng thịt, họ cũng đang nướng thịt ở London - và đại loại như: 'David Beckham, mọi chuyện đã kết thúc, và chúng tôi muốn mời cậu xem xét việc gia nhập Real Madrid… Tôi hiểu rõ các cầu thủ Madrid như lòng bàn tay, và tôi nghĩ đội duy nhất cậu có thể đến ngoài Manchester United là Real Madrid".

Anh sẽ được chăm sóc chu đáo, được chơi cùng những siêu sao, được tranh giành danh hiệu, và họ sẽ trả lương cao hơn chúng tôi. Nhưng quan trọng hơn thế, mọi chuyện ở đây sẽ kết thúc với anh".

Khi được hỏi về phản ứng của Beckham, Peter Kenyon nói rằng đó là "một điều khó khăn, bởi vì Beckham không muốn rời đi". "Tôi nghĩ đó là sự trung thực, tôi nghĩ đó là việc đối mặt với những tình huống khó khăn một cách tôn trọng, trung thực và cởi mở", Kenyon nói thêm.

David Beckham đã trải qua bốn năm tại Real Madrid nhưng không giành được nhiều danh hiệu khi Valencia vô địch mùa giải 2003 - 2004 và Barcelona giành hai chức vô địch tiếp theo. Ngôi sao người Anh cuối cùng cũng giành được chức vô địch La Liga mùa giải 2006 - 2007 trước khi chuyển đến Los Angeles Galaxy của Mỹ.

David Beckham không bao giờ muốn chia tay MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong cuốn tự truyện "My Side" của mình, David Beckham đã thẳng thắn chia sẻ về vai trò của Sir Alex Ferguson trong việc anh rời khỏi MU. Trước đó, vụ án "chiếc giày bay" nổi tiếng giữa Sir Alex và Becks là giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ của cả hai chấm dứt. Tuy nhiên, dù sự việc diễn ra thế nào, Beckham luôn tôn trọng và xem Fergie là người cha thứ hai của mình. "HLV trưởng đã chịu đựng đủ rồi. Tôi đã trưởng thành hơn, và ông ấy dường như không thích con người tôi hiện tại", Beckham viết trong cuốn sách "My Side".

Trong một lần xuất hiện trên chương trình "Desert Island Discs" năm 2017, David Beckham đã chia sẻ thêm về tác động về mặt cảm xúc của việc rời Old Trafford, điều khiến anh "sốc và suy sụp". "Tôi đã không xem Manchester United thi đấu trong ba năm (sau đó)," David Beckham nói, "Tôi sẽ không bao giờ rời đi".