Mourinho ra tuyên bố giữa tin đồn trở lại dẫn dắt Real Madrid 20/04/2026 11:46

HLV Jose Mourinho của Benfica là một ứng cử viên cho vị trí dẫn dắt Real Madrid, khi gã khổng lồ La Liga chuẩn bị bổ nhiệm một HLV mới vào cuối một mùa giải thảm hại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể xác nhận liệu ông có còn dẫn dắt Benfica mùa giải tới hay không, làm dấy lên những đồn đoán về sự trở lại đầy bất ngờ với Real Madrid.

Jose Mourinho, 63 tuổi, chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với Benfica vào tháng 9 năm ngoái và có hợp đồng đến tháng 6 năm 2027. Nhưng sau khi Real Madrid, đội bóng bị loại khỏi Champions League, được cho là đã quyết định không bổ nhiệm HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa làm HLV chính thức, thì cựu HLV của Chelsea, Manchester United và Tottenham đã nổi lên như một ứng cử viên sáng giá. Trong cuộc họp báo vào cuối tuần qua, Mourinho được hỏi liệu ông có thể đảm bảo tiếp tục dẫn dắt Benfica vào đầu mùa giải tới hay không.

"Tôi không thể nói, làm sao tôi có thể nói như vậy? Chuyện này không chỉ phụ thuộc vào tôi! Điều đó quá rõ ràng rồi", "Người đặc biệt" trả lời trước khi so sánh công việc của mình với công việc của nhà báo đang đặt câu hỏi cho ông, "Trong cấu trúc CLB, HLV, cầu thủ, giám đốc báo chí, chuyên viên vật lý trị liệu, tất cả chúng ta trong cấu trúc của CLB, giống như bạn, một nhà báo của A BOLA, không ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ ở lại BOLA trong 10 năm tới. Có thể bạn muốn ở lại, nhưng không thể đảm bảo điều đó. Rõ ràng, tôi cũng không thể đảm bảo điều đó".

Mourinho không cam kết tương lai với Benfica. ẢNH: NURPHOTO

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, Mourinho và CLB cũ của ông là Real Madrid đều có sự quan tâm lẫn nhau. Tờ báo này cũng cho rằng chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cũng đang để mắt đến Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Lionel Scaloni và Mauricio Pochettino .

Được biết, Mourinho vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Perez kể từ khi ông rời Bernabeu năm 2013. "Người đặc biệt" đã dẫn dắt Real Madrid giành ba danh hiệu trong ba năm liên tiếp nhưng không thể giành được chức vô địch Champions League thứ 10 đầy danh giá cho Los Blancos.

Khi Benfica đối đầu với Real Madrid hồi tháng Hai để tranh suất vào vòng 16 đội Champions League, Mourinho đã chia sẻ về mối quan hệ của mình với Perez. "Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện là khi tôi ký hợp đồng với Benfica", Mourinho nói, sau khi nhanh chóng chuyển đến Lisbon chỉ vài tuần sau khi bị đội bóng Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sa thải.

Mourinho có khoảng thời gian tương đối thành công tại Real Madrid dù không giành được Champions League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Florentino Perez nói với tôi rằng ông ấy rất vui vì tôi đã ký hợp đồng với một CLB tuyệt vời. Florentino Perez không đến xem trận đấu cuối cùng; tôi hy vọng ông ấy sẽ có mặt ở đây ngày mai để tôi có thể nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi là những người bạn tốt".

Hiện tại, Mourinho đang tập trung vào việc kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp cùng Benfica. Đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện đang đứng thứ hai tại La Liga Portugal với 72 điểm, kém đội đầu bảng Porto 7 điểm, hơn đối thủ cùng thành phố Sporting Lisbon 1 điểm, nhưng Sporting Lisbon còn một trận chưa đấu.