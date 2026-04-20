MU trông ra sao dưới dự dẫn dắt của HLV Iraola? 20/04/2026 07:09

MU được cho là đang nhắm đến việc bổ nhiệm Andoni Iraola làm HLV trưởng mùa tới sau khi ông xác nhận sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa giải. HLV người Tây Ban Nha đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong ba năm dẫn dắt Bournemouth.

Manchester United vẫn đang tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Ruben Amorim, người đã bị sa thải vào tháng Giêng. HLV tạm quyền Michael Carrick đã giúp đội bóng vững chắc trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League khi "quỷ đỏ" đang xếp thứ ba Premier League với 58 điểm sau trận thắng Chelsea 1-0 ngay trên sân khách Stamford Bridge, nhưng ông sẽ không phải là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này.

Theo các nguồn tin, Iraola được nhiều lãnh đạo của MU ngưỡng mộ, nhưng "quỷ đỏ" thành Manchester dự kiến ​​sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của ông khi hợp đồng với Bournemouth sắp kết thúc. HLV 43 tuổi này cũng được đồn đoán là người kế nhiệm tiềm năng của Ernesto Valverde tại Athletic Club, nơi Iraola từng thi đấu 12 năm.

Tuy nhiên, cơ hội dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất thế giới có thể quá hấp dẫn để từ chối. Nếu được bổ nhiệm làm HLV trưởng của MU vào mùa hè, Andoni Iraola sẽ phải đối mặt với một số quyết định quan trọng ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ.

Andoni Iraola có khả năng làm HLV trưởng của MU mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU chiêu mộ hai cầu thủ xuất sắc của Bournemouth

Andoni Iraola có thể sẽ được hai thành viên trong đội hình hiện tại gia nhập Manchester United mùa giải tới. Tiền đạo Eli Junior Kroupi và hậu vệ Marco Senesi của Bournemouth đều đang nổi lên như những mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng lớn.

Tiền đạo trẻ Kroupi đã có một mùa giải ấn tượng, đạt mốc 10 bàn thắng ở Premier League sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal cuối tuần trước. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin MU đang theo dõi cầu thủ 19 tuổi này, người cũng nhận được sự quan tâm từ Liverpool và Chelsea.

Bournemouth có thể sẽ đòi một khoản phí rất cao cho tiền đạo người Pháp, vì hợp đồng của Kroupi còn hiệu lực đến năm 2030. Tuy nhiên, Kroupi đã chứng tỏ được khả năng ghi bàn ấn tượng ở giải đấu hàng đầu nước Anh, trung bình một bàn thắng sau mỗi 125 phút, và có thể là một tiền đạo lâu dài của MU.

Tờ Mail cũng đưa tin Manchester United đang quan tâm đến trung vệ Marcos Senesi. Cầu thủ 28 tuổi này gần như luôn có mặt trong đội hình chính của Bournemouth mùa này và sắp rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trước đây, Iraola đã trang bị cho nhiều cầu thủ Bournemouth những kỹ năng cần thiết để thành công ở những CLB khác. Antoine Semenyo của Manchester City và hậu vệ Dean Huijsen của Real Madrid là những người đã đạt đến đẳng cấp mới sau khi rời Bournemouth, và MU hy vọng rằng Kroupi và Senesi có thể đi theo con đường đó.

Eli Junior Kroupi có cùng ông thầy Raiola đến MU? ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Đã tìm được người thay thế Casemiro

Một vấn đề quan trọng mà Manchester United cần giải quyết trong mùa hè này là vị trí tiền vệ trung tâm. Casemiro đã tuyên bố sẽ rời Old Trafford vào mùa hè, và việc tìm người thay thế để đá cặp với Kobbie Mainoo đang hồi sinh phong độ sẽ là ưu tiên hàng đầu của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Trong khi một số tiền vệ đã được liên hệ với việc chuyển đến MU, Elliot Anderson của Nottingham Forest sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Mặc dù tuyển thủ Anh được cho là thích chuyển đến Manchester City hơn, Iraola có thể tạo nên dấu ấn bằng cách thuyết phục cầu thủ 23 tuổi này thay đổi quyết định.

Nhiều người dự đoán Anderson sẽ rời Nottingham Forest vào mùa hè này và được cho là sẽ chuyển đến Man City với giá 65 triệu bảng Anh. Tiền vệ người Anh đã đá chính cả 32 trận đấu của Nottingham Forest tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngoài ra, việc Manchester United chiêu mộ thêm cầu thủ xuất sắc Alex Scott từ Bournemouth cũng có thể lấp đầy vị trí còn trống. Alex Scott từ lâu đã được liên hệ với Manchester United và bản thân anh cũng đang ở có cơ hội lớn vào đội tuyển Anh.

3. Giải quyết tương lai của Bruno Fernandes

Bruno Fernandes đóng vai trò then chốt tại MU kể từ khi gia nhập từ Sporting CP vào tháng 1 năm 2020. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn hơn một năm hợp đồng với MU và Iraola rất muốn giải quyết tương lai của đội trưởng nếu ông nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes vẫn là ngôi sao không thể thay thế ở Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bruno Fernandes, 31 tuổi, có 30 pha kiến ​​tạo bàn thắng sau 33 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, cho thấy tầm quan trọng của anh đối với đội bóng. Trong khi đó, Bruno Fernandes mới đây đã nói rõ những điều kiện cần thiết để anh được ở lại Old Trafford.

Bruno Fernandes chia sẻ với tờ The Telegraph: “Điều tôi luôn nói với Manchester United là, "Các bạn không thể hứa với tôi rằng tôi sẽ vô địch Ngoại hạng Anh. Điều đó là không thể. Nhưng nếu các bạn hứa với tôi rằng chúng ta sẽ cạnh tranh và sẽ có mặt ở các trận chung kết... thì đó là tất cả những gì tôi cần biết".

Vì khi đó, tôi phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, giúp mọi người xung quanh cũng trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, để xây dựng nên CLB Manchester United mà chúng ta mong muốn".