Sao Chelsea bật khóc sau trận thua MU, Carrick nói về vẻ đẹp của bóng đá 19/04/2026 12:20

(PLO)- HLV Liam Rosenior tiết lộ ngôi sao Chelsea đã bật khóc sau khi dính chấn thương trong trận thua trước MU, trong khi Michael Carrick nêu tên cầu thủ có màn trình diễn "xuất sắc nhất" kể từ khi ông trở lại Old Trafford.

Liam Rosenior tiết lộ rằng Estevao Willian đã bật khóc trong giờ nghỉ giữa trận sau khi phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong trận thua đau 0-1 của Chelsea trước MU ở vòng 33 Premier League ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi này bị chấn thương ngay từ đầu trận và phải được thay thế ở phút thứ 16 bởi cựu cầu thủ của Manchester United, Alejandro Garnacho, người đã bị các cổ động viên đội khách lăng mạ không thương tiếc trong suốt trận thua 1-0 tại Stamford Bridge.

"Estevao Willian rất suy sụp", HLV Rosenior của Chelsea nói sau trận đấu, "Cậu ấy đã khóc suốt giờ nghỉ giữa hiệp. Tôi thực sự rất buồn cho cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy bị chấn thương gân kheo, và đó là khoảnh khắc cậu ấy đang băng lên đối mặt với thủ môn đối phương trong tình huống một chọi một và bị căng gân kheo. Tôi hy vọng Estevao sẽ sớm trở lại".

Enzo Fernandez cũng phải rời sân vào cuối trận đấu trong lần ra sân đầu tiên sau hai trận bị loại khỏi đội hình Chelsea vì lý do kỷ luật, nhưng HLV Rosenior hy vọng vấn đề của ngôi sao người Argentina chỉ là chuột rút.

Estevao Willian bật khó khi rời sân vì chấn thương. ẢNH/; SHUTTERSTOCK

Khi được hỏi tại sao ông không trao băng đội trưởng cho Enzo Fernandez trong trường hợp vắng mặt Reece James, HLV của Chelsea trả lời: "Quyết định là chúng tôi có một nhóm lãnh đạo. Tôi cảm thấy việc đeo băng đội trưởng là một vinh dự cho CLB này.

Hôm nay Enzo Fernandez đã chơi như một đội trưởng thực thụ. Tôi nghĩ cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy đã cống hiến hết mình. Cậu ấy luôn chơi tấn công. Cậu ấy không may mắn khi không ghi bàn trong một vài tình huống.

Tôi nghĩ điều đó thực sự cho thấy Enzo Fernandez đã luôn ở bên cạnh chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi rất, rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Tôi rất, rất hài lòng về cậu ấy. Mặc dù tối nay chúng tôi không đạt được kết quả mà tôi cảm thấy xứng đáng hoặc cần thiết".

Rosenior thừa nhận Chelsea còn "một ngọn núi khó khăn" để giành vé dự Champions League sau khi để thua đối thủ nằm trong top 5 Ngoại hạng Anh là MU. Matheus Cunha ghi bàn từ cú sút trúng đích duy nhất của MU, giúp đội bóng của Michael Carrick tiếp tục rộng cửa giành tấm vé dự cúp châu Âu. Chelsea đã phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League mà không ghi được bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1998.

"Không phải là không thể vượt qua, nhưng nó tạo ra một ngọn núi khó khăn cho chúng tôi", HLV Rosenior cho biết, "Đây thực sự là một kết quả khó chấp nhận. Thực tế là Manchester United đã đến đây, chỉ có một cú sút trúng khung thành và giành chiến thắng 1-0, điều này gần như là không thể.

Tôi không nhớ họ đã có cơ hội nào khác như thế. Chúng tôi cần cải thiện khía cạnh đó nếu muốn có cơ hội chiến thắng trong một trận đấu bóng đá. Tôi nghĩ chúng tôi đã sút trúng cột dọc và xà ngang bốn hoặc năm lần rồi. Điều chúng tôi không thể làm là rơi vào vòng luẩn quẩn tự thương hại bản thân vì phải tiếp tục làm việc. Chúng ta phải thay đổi tình hình này".

Ngược lại, Carrick rất vui mừng với cách MU vực dậy sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Leeds United tại Old Trafford hôm thứ ba để tăng cơ hội giành vé tham dự Champions League dù thiếu vắng các trung vệ Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs De Ligt và Leny Yoro do chấn thương và án treo giò.

HLV Carrick của MU chia sẻ, "Đây là những khoảnh khắc chúng ta sống vì những trận đấu lớn và những màn trình diễn xuất sắc. Đó là vẻ đẹp của bóng đá và hình thức thuần túy của nó. Đây là một chiến thắng quan trọng trên nhiều phương diện - án treo giò, chấn thương, và việc Leny Yoro rút lui khá muộn.

Các HLV đã thích nghi, lập kế hoạch và đảm bảo mọi người đều ở trong trạng thái tốt. Có rất nhiều điều đáng tự hào. Đôi khi chúng ta có thể chơi tốt hơn một chút, nhưng chúng ta đã đạt được kết quả".

Kobbie Mainoo cũng có một vai trò quan trọng dù hầu như không tập luyện kể từ khi bỏ lỡ trận đấu với Leeds United vì chấn thương.’ "Đó là trận đấu hay nhất của Kobbie Mainoo kể từ khi tôi trở lại đây", Carrick khẳng định, "Cậu ấy đã thể hiện được những khía cạnh đó trong lối chơi của mình, trông cậu ấy thật tuyệt vời. Mainoo rất điềm tĩnh và bình thản. Đó là một trận đấu hay giữa Kobbie Mainoo và Cole Palmer, và cậu ấy đã thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời".

Mainoo đã có trận đấu rất hay trong màu áo MU. ẢNH: EPA

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes một lần nữa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi kiến ​​tạo bàn thắng cho Cunha, và anh rất vui mừng khi MU tiến gần hơn đến tấm vé tham dự Champions League mùa tới.

"Tôi cảm thấy mình đã tiến gần hơn ba điểm", đội trưởng của MU Bruno Fernandes nói, "Chúng tôi còn một trận đấu nữa cần phải thắng. Chúng tôi biết mình cần điểm để chắc suất. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được điều đó càng sớm càng tốt.

Đó là một cảm giác tuyệt vời đối với chúng tôi, chúng tôi phải vực dậy, không chỉ là về trận đấu với Leeds, chúng tôi đã có hai trận không thắng. Chúng tôi biết mình phải thể hiện thật tốt vì Chelsea là một đội bóng mạnh. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi vì mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 4, tạo khoảng cách là điều hoàn hảo đối với chúng tôi".

MU hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 58 điểm khi 5 đội dẫn đầu vào cuối mùa sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. MU hơn vị trí thứ sáu của chính Chelsea đến 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Vì thế, MU chỉ cần thắng 2 trận nữa là chắc chắn nằm trong tốp 5 để giành vé dự Champions League, bất chấp kết quả của những đội khác ra sao.