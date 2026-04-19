'Điều tôi hối tiếc nhất là gia nhập Chelsea thay vì MU' 19/04/2026 06:39

(PLO)- "Việc gia nhập Chelsea thay vì MU là điều tôi hối tiếc nhất - vợ của tôi không muốn đến Manchester", đó là câu nói của ai?

Việc từ chối MU để gia nhập Chelsea vì vợ của ông không muốn sống ở phía bắc cuối cùng lại là một điều hối tiếc lớn đối với tiền vệ huyền thoại người Pháp này. Theo đó, Emmanuel Petit đã chuẩn bị trở lại Anh và suýt nữa ký hợp đồng với "quỷ đỏ" thành Manchester, nhưng cuối cùng lại chọn The Blues.

Rạng sáng hôm nay 19-4, MU đã đánh bại Chelsea 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của Cunha ngay trên sân khách ở vòng 33 Premier League. Chiến thắng này củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League của "quỷ đỏ" với 58 điểm, còn Chelsea vẫn ở vị trí thứ sáu, kém MU tới 10 điểm. Chỉ cần MU thắng 2/5 trận còn lại là chắc chắn nằm trong tốp 5 để giành vé dự Champions League mùa tới, bất chấp kết quả của các đội khác ra sao.

Mặc dù cựu tiền vệ người Pháp Emmanuel Petit chỉ khoác áo một trong hai gã khổng lồ của Premier League trên, ông luôn ấp ủ ước mơ được chơi bóng tại MU, nhưng cuối cùng đã chọn Chelsea khi thời cơ đến.

Lựa chọn này hóa ra lại là một trong những điều hối tiếc lớn nhất của Petit sau khi ông quyết định trở lại London để làm hài lòng vợ mình. Petit đã trải qua ba mùa giải tại Arsenal vào cuối những năm 1990, giành cả chức vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 2000.

Emmanuel Petit hối tiếc vì chọn Chelsea thay vì MU. ẢNH: AMA

Sau một mùa giải ra mắt khó khăn ở La Liga, tiền vệ phòng ngự này được cho là sẽ trở lại Anh. Tottenham, Chelsea và Manchester United đều được cho là rất muốn có Petit - nhưng viễn cảnh hấp dẫn nhất đối với Petit chính là chuyển đến Old Trafford.

Mặc dù vậy, người đàn ông hiện 55 tuổi này đã tiết lộ trong cuốn sách của mình - Franc-tireur (Người lập dị) - rằng ông đã không theo đuổi "lựa chọn thể thao" khi trở lại Anh. Petit nói: "Tôi đã lựa chọn lối sống mà bỏ bê lựa chọn thể thao. Và trong những lần hiếm hoi tôi đưa ra lựa chọn đó, tôi đều sai. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi tôi rời Barcelona để trở lại Chelsea.

Tôi đã ưu tiên cuộc sống xã hội ở London khi HLV Sir Alex Ferguson muốn tôi ký hợp đồng với MU. Vợ của tôi không muốn đến Manchester. Tôi thực sự rất bực mình với bản thân, lẽ ra tôi nên kiên quyết giữ vững quyết định của mình (gia nhập MU thay vì Chelsea)".

Vào thời điểm đó, Petit đã kết hôn với Agathe de La Fontaine, nhưng họ đã ly dị vào năm 2002 và có chung một con gái, Zoe. Hiện tại, cựu tuyển thủ quốc tế người Pháp đang có mối quan hệ với Maria Servello và ông có thêm một con gái nữa là Violet.

Petit thừa nhận rằng việc chuyển đến Chelsea không phải là điều ông mong muốn vào thời điểm đó và thay vào đó anh đã lên kế hoạch chuyển đến MU. Mặc dù mùa giải đầu tiên với The Blues gặp nhiều khó khăn, cựu tiền vệ này vẫn gặt hái được một số thành công tại đội chủ sân Stamford Bridge.

Emmanuel Petit đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác vững chắc với Frank Lampard trong mùa giải 2002 - 2003, ghi hai bàn và có bốn pha kiến ​​tạo trong 31 lần ra sân, giúp Chelsea giành vé tham dự Champions League với vị trí thứ tư.

Giai đoạn thành công nhất sự nghiệp tại Anh của Petit là ở Arsenal chứ không phải Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, nếu Emmanuel Petit tiếp tục thi đấu cho đến hết sự nghiệp tại MU, về mặt lý thuyết, ông đã có thể giành được nhiều danh hiệu hơn. Petit có thể đã có thêm một chức vô địch Premier League và một FA Cup nữa.

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, Emmanuel Petit giải nghệ vào năm 2005, từ chối cơ hội gia nhập Bolton Wanderers để kéo dài sự nghiệp. Khi đó, Petit phát biểu: "Tôi hầu như không gặp phải chấn thương nào trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng không may là tôi đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật trong vòng một năm. Nhìn chung, tôi rất tự hào về sự nghiệp của mình".