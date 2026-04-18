Cuộc khủng hoảng lan rộng ở MU 18/04/2026 15:15

(PLO)- Cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự của MU ngày càng trầm trọng khi thêm một ngôi sao nữa "có nguy cơ vắng mặt trong trận đấu với Chelsea vì chấn thương"

Cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự của MU càng trở nên trầm trọng hơn khi Leny Yoro nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng với Chelsea ở vòng 33 Premier League vào 2 giờ sáng mai 19-4 trên sân khách Stamford Bridge do chấn thương. Điều đó khiến HLV Michael Carrick chỉ còn duy nhất một trung vệ giàu kinh nghiệm cho trận đấu quan trọng sắp tới.

HLV tạm quyền Carrick của Manchester United sẽ không có sự phục vụ của hai trung vệ trụ cột Harry Maguire và Lisandro Martinez do cả hai đều đang thụ án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong các trận đấu với Bournemouth và Leeds United.

Maguire đã vắng mặt trong trận thua trước Leeds do bị cấm thi đấu một trận sau khi phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ và quả phạt đền trong trận gặp Bournemouth, nhưng lại bị treo giò thêm một trận nữa do hành vi không đúng mực với trọng tài thứ tư Matt Donohue tại sân vận động Vitality.

Trong khi đó, Martinez sẽ phải nhận án treo giò ba trận sau khi bị truất quyền thi đấu vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua của MU trước Leeds United. Do Matthijs de Ligt vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương lưng dài hạn, Carrick chỉ còn Yoro và Ayden Heaven trong đội hình cho trận đấu với The Blues.

MU không có Maguire và Martinez vì án treo giò. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhưng theo tờ The Sun (Anh), Yoro đã bị chấn thương và không có mặt trong đội hình MU đến London vào chiều thứ Sáu (giờ Anh, rạng sáng thứ bảy giờ Việt Nam). Carrick sẽ cần phải suy nghĩ sáng tạo để củng cố hàng phòng ngự, với các hậu vệ cánh Luke Shaw và Noussair Mazraoui, hoặc Casemiro, là những lựa chọn tiềm năng để thay thế.

HLV trưởng của MU Carrick phát biểu hôm thứ Sáu về quyết định đuổi Martinez của trọng tài: "Tôi nghĩ rõ ràng là chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi không đồng ý với quyết định đó. Tôi nghĩ cảm xúc của tôi sau trận đấu đã khá rõ ràng, và tôi vẫn cảm thấy như vậy.

Tôi không muốn bàn về chuyện đó bây giờ. Tôi nghĩ mọi chuyện đã như vậy rồi. Chúng ta đã phải đối mặt với một số quyết định và cuối cùng thì bây giờ chúng tôi chỉ cần chấp nhận và tiếp tục tiến lên, dù thích hay không. Tất nhiên, chúng tôi vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ chúng tôi có một vài lý do để thất vọng.

Chúng tôi đã vượt qua những tình huống kiểu này trong vài tuần, hoặc ba tuần qua, nhưng rõ ràng bây giờ chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi thực sự thất vọng về nhiều mặt với những quyết định đã được đưa ra, nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên và MU sẽ làm được điều đó".

MU nhiều khả năng cũng mất luôn Yoro. ẢNH: EPA

Carrick ủng hộ cựu cầu thủ trẻ của Arsenal, Heaven, sẽ tỏa sáng trong chuyến làm khách đến phía tây London. Carrick nói, "Tôi nghĩ Ayden Heaven đang ở một vị trí tốt. Rõ ràng cậu ấy vẫn còn trẻ và đang tiến bộ trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ việc Heaven chơi một số trận và không chơi một số trận khác là điều khá tự nhiên.

Heaven tập luyện rất tốt, học hỏi, lắng nghe và muốn tiến bộ. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó khá tự nhiên đối với một trung vệ ở độ tuổi của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang vượt xa kỳ vọng về số trận đã chơi. Heaven tập luyện tốt, tôi không có gì lo lắng, cậu ấy đã tập luyện cùng đội tuyển Anh cách đây vài tuần và chơi tốt".

Chiến thắng tại Stamford Bridge sẽ giúp MU giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, củng cố vị thế trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League. Trước trận đấu, MU đang hơn Chelsea, đội xếp thứ sáu, bảy điểm. Năm đội đứng đầu Premier League giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa sau.