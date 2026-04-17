Man City thuyết phục một ngôi sao đơn phương chia tay MU 17/04/2026 12:59

Tất cả những tin tức mới nhất về, bao gồm cả những câu chuyện liên quan đến thần đồng JJ Gabriel và Marcus Rashford. MU đang đứng trước cơ hội trở lại Champions League – nhưng tương lai của mùa giải tới vẫn còn nhiều bất định. Dù Michael Carrick đã làm rất tốt kể từ khi tiếp quản vị trí HLV từ Ruben Amorim, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ thực sự dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc.

Tương lai của một số cầu thủ tại Manchester United cũng đang bị đặt dấu hỏi, đặc biệt là Marcus Rashford. Cầu thủ 28 tuổi người Anh hiện đang được cho mượn tại Barcelona, ​​nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ gia nhập nhà vô địch La Liga vĩnh viễn.

Hiện tại, trách nhiệm dẫn dắt MU trở lại đấu trường châu Âu thuộc về Carrick, một nhiệm vụ tiếp tục với trận đấu khó khăn trên sân khách gặp Chelsea vào thứ Bảy 18-4 (rạng sáng chủ nhật 19-4 giờ Việt Nam). Quỷ đỏ sẽ thiếu vắng Harry Maguire và Lisandro Martinez trong trận đấu đó, do cả hai cầu thủ đều đang thụ án treo giò.

Sau chuyến làm khách đến Stamford Bridge, MU vẫn còn năm trận đấu nữa, bao gồm cả trận gặp Liverpool vào đầu tháng tới. Nhưng trước tất cả những điều đó, tờ Mirror Football có những tin tức mới nhất từ ​​đội chủ sân Old Trafford, với những câu chuyện liên quan đến cả Rashford và viên ngọc quý mới nhất của học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" thành Manchester là JJ Gabriel.

Sự quan tâm của Man City dành cho JJ Gabriel

Man City từng thuyết phục JJ Gabriel chia tay MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

JJ Gabriel mới chỉ 15 tuổi – thậm chí còn trẻ hơn cả Max Dowman của Arsenal – nhưng rõ ràng anh có một tương lai tươi sáng phía trước. Tương lai đó sẽ là ở Old Trafford, dù Manchester City bày tỏ sự quan tâm đến thần đồng này vào mùa hè năm ngoái.

Theo tờ Telegraph (Anh), Man City đã nỗ lực hết sức để thuyết phục JJ Gabriel chuyển đến Etihad, thậm chí MU được cho là đã từng lo sợ mất JJ Gabriel. Sự quan tâm của Man City dành cho JJ Gabriel xuất phát từ một quy định ít người biết đến, cho phép các cầu thủ khi kết thúc năm dưới 14 tuổi được "thông báo" tự do khỏi CLB, cho phép họ hủy đăng ký và gia nhập một CLB khác.

Tuy nhiên, Manchester United đã thuyết phục được thần đồng này ở lại, đây là tin tốt cho Carrick hoặc bất cứ ai kế nhiệm ông trên cương vị HLV trưởng. Gabriel sẽ trở lại thi đấu tối nay (thứ Sáu, ngày 17-4) khi Quỷ đỏ đối đầu với Crystal Palace ở bán kết FA Youth Cup.

Lời kêu gọi Marcus Rashford

Cuối năm ngoái, Rashford tiết lộ anh muốn ở lại Barcelona sau khi hợp đồng cho mượn hiện tại kết thúc. Khả năng đó vẫn còn xa vời. Và huyền thoại của MU, Bryan Robson, tin rằng Carrick có thể đưa cầu thủ người Anh trở lại Old Trafford.

Liệu Rashford có trở lại MU mùa tới? ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn Footy Accumulators, Robson nói: "Tôi vẫn giữ vững quan điểm rằng có điều gì đó không ổn nếu Marcus Rashford không thể tận hưởng bóng đá tại Manchester United. Tôi không hiểu làm sao cậu ấy lại không thể tận hưởng bóng đá ở Manchester United.

Marcus Rashford là một cầu thủ nguy hiểm với kỹ năng và tốc độ tuyệt vời, nhưng có lẽ cậu ấy đã mâu thuẫn với Ruben Amorim và không còn ưa Amorim nữa. Nếu ai đó có thể kèm được cậu ấy, thì Michael Carrick rất giỏi trong việc đó. Marcus Rashford là mẫu cầu thủ sẽ ghi bàn. Nếu Manchester United giành được vé dự Champions League, họ sẽ cần thêm một tiền đạo nữa".