Man City và Chelsea cạnh tranh mua thần đồng 16 tuổi giá 87 triệu bảng 17/04/2026 06:59

(PLO)- Man City gia nhập cuộc đua cùng Chelsea giành chữ ký của thần đồng trị giá 87 triệu bảng Anh, người thậm chí còn chưa có trận ra mắt đội một.

Man City đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Brazil Eduardo Conceicao, người trưởng thành từ lò đào tạo của Palmeiras và hiện đã được định giá 87 triệu bảng Anh, dù mới 16 tuổi. Đội bóng của HLV Pep Guardiola nằm trong số những đội bóng đang xếp hàng chờ chiêu mộ tài năng trẻ Eduardo Conceicao của Palmeiras, người cũng đang thu hút sự chú ý từ PSG và Chelsea.

Eduardo Conceicao thậm chí còn chưa có trận ra mắt đội một cho CLB Brazil, nhưng giá trị của thần đồng 16 tuổi này vẫn cực kỳ cao nhờ màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ trẻ. Do đó, một số CLB hàng đầu châu Âu đang sẵn sàng chờ đợi, nhưng có thể phải đáp ứng mức giá khổng lồ 87 triệu bảng Anh mà Palmeiras đã đưa ra.

Các tuyển trạch viên đã ấn tượng với màn trình diễn gần đây của cầu thủ 16 tuổi này tại giải đấu khu vực dành cho lứa tuổi dưới 20 mang tên Copinha, nơi Conceicao ghi được 4 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo trong 7 lần ra sân. Conceicao cũng đã trở thành tâm điểm chú ý khi Brazil tiến vào những vòng đấu cuối cùng của giải vô địch Nam Mỹ dành cho lứa tuổi U-17.

Hàng loạt CLB đua nhau giành chữ ký của Eduardo Conceicao, trong đó có Man City và Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Palmeiras có thể sẵn sàng đàm phán và dự kiến ​​sẽ chấp nhận mức phí thấp hơn nếu họ bán được Conceicao. Cầu thủ trẻ này có khả năng chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền vệ tấn công. Một số CLB đã gửi lời đề nghị khoảng 25 triệu bảng Anh nhằm mua Conceicao. Tờ Times (Anh) đưa tin hiện chưa rõ Man City định giá Conceicao ở mức bao nhiêu.

CLB thành Manchester vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Palmeiras và đã đàm phán với họ cách đây một thập kỷ để chiêu mộ Gabriel Jesus, khi đó anh được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Gần đây hơn, Man City đã thực hiện giao dịch với đội bóng Brazil, ký hợp đồng với Vitor Reis.

Bản thân Man City cũng đã trải qua quá trình tái thiết dưới thời Pep Guardiola trong 18 tháng qua. Những cầu thủ như Rayan Cherki, Tijjani Reijnders và Abdukodir Khusanov đều được chiêu mộ và trở thành những nhân tố chủ chốt. Hồi tháng Giêng, Antoine Semenyo và Marc Guehi đã gia nhập đội chủ sân Etihad và cả hai đã tạo ra những tác động tức thì.

Vitor Reis gia nhập Manchester City từ Palmeiras. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chelsea, đối thủ của Man City tại Premier League, luôn theo đuổi chiến lược chiêu mộ những cầu thủ trẻ mà họ tin rằng có thể phát triển - và Conceicao chắc chắn thuộc nhóm đó. Bản thân The Blues cũng đã thực hiện một thương vụ chuyển nhượng với Palmeiras vào mùa hè, chiêu mộ Estevao với giá 29 triệu bảng Anh.

Theo quy định của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Eduardo Conceicao sẽ không đủ điều kiện chuyển đến châu Âu cho đến tháng 1 năm 2028, vì vậy bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào cũng phải được thực hiện với tầm nhìn dài hạn vì Conceicao sẽ không thể ra sân cho đội bóng mới ngay lập tức.