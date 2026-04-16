Lịch thi đấu bán kết Champions League 16/04/2026 13:15

Lịch thi đấu bán kết Champions League đã được xác định, trong đó PSG hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch châu Âu. Arsenal sẽ bắt đầu hành trình chinh phục trận chung kết Champions League khi đối đầu với Atletico Madrid vào ngày 29-4 (rạng sáng 30-4 giờ Việt Nam) tại Tây Ban Nha - trận lượt về bán kết sẽ diễn ra trên sân nhà Emirates.

Arsenal đã vượt qua Sporting Lisbon ở tứ kết một cách sít sao tại Emirates, qua đó giành vé vào bán kết năm thứ hai liên tiếp. Đội bóng của Mikel Arteta thắng 1-0 tại Bồ Đào Nha và cầm hòa đối thủ 0-0 trên sân nhà. Mùa giải trước, họ bị PSG đánh bại và 12 tháng sau sẽ chạm trán Atletico.

PSG đã đánh bại Liverpool ở tứ kết và trên đường bảo vệ ngôi vô địch. ẢNH: AFP

Đội bóng của Diego Simeone đã bị Arsenal đánh bại 4-0 hồi đầu mùa giải nhưng đã vượt qua Barcelona ở tứ kết để tiến vào bán kết. Simeone đang hướng đến trận chung kết Champions League thứ ba sau khi để thua kình địch Real Madrid vào năm 2014 và 2016. Đội bóng La Liga sẽ tiếp đón đội bóng Premier League vào cuối tháng Tư trước khi hành quân đến London vào ngày 5-5.

Trận bán kết còn lại được coi là chung kết sớm khi nhà đương kim vô địch PSG đối đầu Bayern Munich. Đội bóng khổng lồ của Đức đã đánh bại Real Madrid trong trận bán kết kinh điển, được quyết định bởi những bàn thắng muộn đầy bất ngờ của Luis Diaz và Michael Olise.

PSG đã chấm dứt giấc mơ châu Âu của Liverpool năm thứ hai liên tiếp và đôi khi thể hiện phong độ không thể cản phá khi họ hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Trận bán kết sẽ là trận tái đấu của trận chung kết Champions League năm 2020, trận đấu mà đội bóng Đức đã giành chiến thắng 1-0. PSG sẽ tiếp đón đội chủ nhà ở trận lượt đi vào ngày 28-4 trước khi hành quân đến sân Allianz Arena tám ngày sau đó, vào ngày 6-5.

PSG đã giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử vào năm ngoái, sau khi đánh bại Inter Milan trong trận chung kết tại Munich. Luis Enrique đang hướng tới danh hiệu Champions League thứ ba, sau khi cũng là người dẫn dắt Barcelona đến vinh quang năm 2015.

4 đội có khả năng vô địch Champions League mùa này là PSG, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

Arsenal và Atletico Madrid đều đang hướng tới danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử. Cả hai đội đều từng là á quân nhưng chỉ còn ít nhất 90 phút nữa là giành được chiến thắng đầu tiên sẽ thuộc về một trong hai đội, bởi 1 trong 2 chắc chắn sẽ vào chung kết.

Trong khi đó, Bayern Munich và Real Madrid đã có một trận lượt về đầy kịch tính, kết thúc với chiến thắng 4-3 nghiêng về đội chủ nhà, và với tổng tỷ số 6-4, gã khổng lồ nước Đức giành chiến thắng chung cuộc. Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối, và cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool Diaz cùng Olise đã ghi những bàn thắng vào phút cuối cùng để ấn định chiến thắng 4-3 cho hùm xám nước Đức.

Lịch thi đấu bán kết Champions League

PSG vs Bayern Munich - 28-4 (2 giờ sáng ngày 29-4, giờ Việt Nam, lượt đi)

Atletico Madrid vs Arsenal - Ngày 29-4 (2 giờ sáng ngày 30-4, giờ Việt Nam)

2. Bayern Munich vs PSG - Ngày 5-5 (2 giờ sáng ngày 6-5, giờ Việt Nam, lượt đi)

Arsenal vs Atletico Madrid - Ngày 6-5 (2 giờ sáng ngày 7-5, giờ Việt Nam)