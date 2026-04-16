Tin tức về MU: Đạt thỏa thuận chuyển nhượng, cú hích cho mục tiêu giá 90 triệu bảng 16/04/2026 06:59

MU sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại 2-1 trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 32 Premier League vào hôm qua 14-4 bằng một kết quả tích cực trước Chelsea. MU sẽ hướng đến việc quên đi thất bại đáng thất vọng trước Leeds khi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới vẫn tiếp tục. MU đang đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn là giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, khi họ sẽ hành quân đến Stamford Bridge vào tối thứ Bảy.

Đội bóng của Michael Carrick cần giành trọn 3 điểm và Chelsea cũng thế. Nếu Manchester United không thắng, Aston Villa và Liverpool có thể vượt qua họ về điểm số và hiệu số bàn thắng bại vào tối Chủ nhật.

Manchester United cũng sẽ thiếu vắng Lisandro Martinez, người đã bị truất quyền thi đấu vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua Leeds United. Cầu thủ người Argentina có thể phải đối mặt với án treo giò ba trận vì hành vi bạo lực này, điều đó có nghĩa là Carrick sẽ cần thêm những sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự vào cuối tuần.

Chỉ còn sáu trận đấu nữa trong lịch thi đấu quốc nội, MU hy vọng sẽ kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp và giành vé tham dự Champions League mùa tới. Dưới đây, tờ Mirror Football sẽ cập nhật tất cả những diễn biến mới nhất từ đội chủ sân ​​Old Trafford.

Carrick cần phải giúp Manchester United giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: NURPHOTO

Đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng

Theo các nguồn tin, Altay Bayindir được cho là đã đạt thỏa thuận rời đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè này để trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ môn dự bị này gia nhập Manchester United vào tháng 9 năm 2023 từ Fenerbahce với mức phí 4,3 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Bayindir chỉ có 17 lần ra sân trong hai năm rưỡi và thường xuyên vào sân thay thế cho những cầu thủ như Andre Onana và Senne Lammens. Bayindir đã bắt chính một vài trận đầu mùa giải, nhưng việc Lammens gia nhập "quỷ đỏ" từ Royal Antwerp đã khiến anh lại mất vị trí trong đội hình chính.

Bayindir nhiều khả năng rời MU vào mùa hè. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tờ Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin thủ môn 27 tuổi Bayindir đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Besiktas, đội bóng từng được liên hệ với anh hồi tháng Giêng. Được biết, Manchester United sẽ không cản trở thương vụ này.

Do đó, thương vụ dự kiến ​​sẽ được hoàn tất vào cuối mùa giải. Với hợp đồng của Bayindir tại Old Trafford kéo dài đến năm 2027, Manchester United dự kiến ​​sẽ thu về một khoản phí nhỏ từ việc thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ ra đi.

MU nhận tin vui trong cuộc đấu trị giá 90 triệu bảng Anh

Manchester United đã nhận được một tin vui đúng lúc trong cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa. Sky Sports France đưa tin cầu thủ 23 tuổi này "rất sẵn lòng" chuyển đến Old Trafford nếu "quỷ đỏ" giành quyền tham dự Champions League.

Theo các nguồn tin, Champions League là yếu tố then chốt trong quyết định của tuyển thủ Anh cho mùa giải tới. Chelsea cũng rất muốn có được ngôi sao này nhưng vị trí thứ sáu hiện tại của Chelsea có thể giúp ích cho nỗ lực chiêu mộ Rogers của Manchester United.

Rogers đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Các CLB khác được cho là quan tâm đến tiền vệ này bao gồm Arsenal và Bayern Munich. Aston Villa định giá Rogers ở mức khổng lồ 90 triệu bảng Anh, điều đó có nghĩa là Manchester United sẽ phải chi một khoản phí chuyển nhượng kha khá để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Với việc World Cup 2026 cũng sắp diễn ra vào mùa hè này, Manchester United có thể muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ vì Rogers được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Anh và nếu tỏa sáng, giá chuyển nhượng của anh còn tăng cao hơn nữa. Rogers đã có 18 pha kiến ​​tạo bàn thắng trong 46 lần ra sân mùa này cho Aston Villa và có thể là bản hợp đồng chuyển nhượng lớn tiếp theo trong mùa hè này.