Garnacho xóa tất cả về Chelsea, gửi thông điệp ám chỉ MU 15/04/2026 12:45

Alejandro Garnacho đã có khởi đầu chậm chạp tại Chelsea sau khi chuyển đến từ MU với giá 40 triệu bảng Anh và đã vô tình hé lộ về tương lai của mình. Ngôi sao người Argentina Alejandro Garnacho đã xóa mọi nội dung liên quan đến CLB hiện tại của mình là Chelsea trên TikTok sau những đồn đoán về việc anh có thể ra đi.

Alejandro Garnacho chỉ mới gia nhập The Blues vào mùa hè sau vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh từ đối thủ cùng giải Ngoại hạng Anh là Manchester United. Nhưng Garnacho, 21 tuổi, đã có một mùa giải ra mắt khó khăn tại đội chủ sân Stamford Bridge với chỉ một bàn thắng ở Premier League - mặc dù anh đã ghi thêm bảy bàn nữa ở các giải đấu khác.

Cầu thủ trẻ từng khoác áo Atletico Madrid đã ký hợp đồng 7 năm với Chelsea sau khi chuyển đến từ MU, nhưng những hoạt động trên mạng xã hội của Garnacho dường như cho thấy anh có thể không có ý định ở lại lâu đến vậy.

Garnacho đã xóa mọi bài đăng trên tài khoản TikTok chính thức của mình có liên quan đến Chelsea, chỉ còn lại những bài đăng từ thời anh còn thi đấu cho MU. Cầu thủ chạy cánh người Argentina cũng chia sẻ lại một đoạn video tổng hợp những pha bóng hay nhất do một người hâm mộ thực hiện trong thời gian anh thi đấu tại MU.

Những hoạt động trên mạng xã hội của Garnacho diễn ra sau khi anh thừa nhận việc rời khỏi đội chủ sân Old Trafford "làm anh đau lòng". Chia sẻ với Premier League Productions, Garnacho nói: "Có lẽ là vậy, bởi vì tôi yêu CLB (Manchester United) đó.

Họ đã cho tôi sự tự tin ngay từ đầu, từ Tây Ban Nha, đưa tôi đến học viện đào tạo, rồi sau đó đưa tôi lên đội một, cứ thế kéo dài khoảng bốn hoặc năm năm, và tôi nhận được tình yêu thương tuyệt vời từ mọi người, từ người hâm mộ, sân vận động, mọi thứ đều thực sự tốt đẹp. Đôi khi bạn phải thay đổi vì lợi ích của cuộc sống hoặc những bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Manchester United".

Cựu sao của MU Garnacho nói thêm: “Tôi nhớ trong sáu tháng cuối cùng, tôi không còn chơi tốt như trước ở MU nữa. Tôi bắt đầu ngồi dự bị, đó không phải là điều xấu, tôi mới chỉ 20 tuổi, nhưng trong tâm trí tôi, cảm giác như mình phải ra sân trong mọi trận đấu vậy.

Trong thâm tâm, có lẽ tôi cũng có lỗi, tôi đã bắt đầu làm một số điều không tốt. Nhưng đúng vậy, đó chỉ là một thời điểm trong cuộc sống và đôi khi bạn phải đưa ra quyết định. Tôi thực sự tự hào khi được ở đây và vẫn thi đấu tại Premier League cho một CLB như thế này.

Mọi người đều biết đội hình chúng tôi có và những điều chúng tôi có thể làm. Đôi khi, chúng tôi có những khoảnh khắc tốt hơn hoặc những khoảnh khắc tồi tệ hơn, tôi tự hào được ở đây nhưng với MU, tôi không có gì để nói xấu về CLB này, về bất kỳ ai trong CLB hay các đồng đội. Đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc sống thay đổi và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không hối tiếc".

Ngoài Manchester United, Alejandro Garnacho cũng được cho là sẽ chuyển đến Nam Mỹ trong những tuần gần đây, với Boca Juniors được cho là một trong những đội bóng quan tâm đến việc mượn anh từ Chelsea.