Tuyển Indonesia có thể dự World Cup 2026 theo cách gây sốc 14/04/2026 13:29

(PLO)- Theo các nguồn tin, FIFA đang xem xét tổ chức thêm một vòng play-off cho World Cup 2026 với sự tham gia của hai đội tuyển châu Âu và hai đội tuyển châu Á. Liệu đây có phải là cơ hội cho Ý hay đội tuyển Indonesia?

Đó là bình luận của tờ Bola (Indonesia) hôm nay 14-4. Theo đó, Bola cho biết, nhà báo Luiz Carlos Largo của ESPN đưa tin liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang xem xét bổ sung thêm một vòng play-off cho World Cup 2026 trong trường hợp Iran rút lui khỏi giải đấu vì cuộc xung đột tại Trung Đông với Mỹ và Israel.

Các trận đấu play-off bổ sung được cho là sẽ có sự tham gia của hai quốc gia châu Âu và châu Á, trong bối cảnh nếu đội tuyển Iran không tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này. Số phận của Iran tại World Cup 2026 vẫn còn chưa chắc chắn khi đội tuyển với biệt danh là Team Melli từ chối thi đấu 3 trận vòng bảng đều diễn ra tại Mỹ và muốn chuyển địa điểm đến Mexico.

Trong khi đó, trận đấu play-off bổ sung được cho là đã mở lại cơ hội tham dự World Cup 2026 cho đội tuyển Ý, bất chấp việc họ đã bị loại ở vòng play-off khu vực châu Âu.

Dự đoán sự tham gia của Iran

Lần thứ ba liên tiếp tuyển Ý không giành được vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhà vô địch thế giới năm 2006 cũng không thể tham gia World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar.

Liệu Iran có từ chối tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay? ẢNH: AFP

"Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý vẫn còn một cơ hội cuối cùng để tham dự World Cup 2026", Luiz Carlos Largo viết trên tài khoản X của mình, @LARGOESPN, "FIFA đang xem xét tổ chức thêm một vòng play-off với sự tham gia của hai đội đến từ châu Âu và hai đội đến từ châu Á, nếu đội tuyển bóng đá quốc gia Iran không tham gia giải đấu".

2. Nếu tình huống đó xảy ra...

Nếu kịch bản đó xảy ra, một quốc gia châu Á có khả năng tham gia vòng play-off bổ sung sẽ là đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia có thành tích tốt nhất ở vòng loại nhưng không giành được vé vào vòng chung kết.

Tờ Bola viết, một suất khác có thể thuộc về đội tuyển Indonesia hoặc Oman, hai đội đã lọt vào vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, vòng đấu cuối cùng để giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, Oman có nhiều điểm hơn đội tuyển Indonesia với một điểm sau hai trận, so với 0 điểm sau cùng số trận đấu của Indonesia.

"Vẫn có khả năng trường hợp ngoại lệ này sẽ xảy ra cho đến ngày 30-4-2026", Luiz Carlos Largo nói thêm.

3. Số phận của Iran

Đội tuyển Iran vẫn đối mặt với nhiều bất trắc trước thềm World Cup 2026. Mặc dù đã giành được vé tham dự vòng chung kết, tình hình địa chính trị ở Trung Đông là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tham gia của họ. Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị của đội tuyển, đặc biệt là về địa điểm thi đấu.

Liệu Indonesia còn cơ hội tham dự World Cup? ẢNH: BOLA

Theo lịch trình hiện tại, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ, đồng chủ nhà của giải đấu với Canada và Mexico. Tuy nhiên, chính phủ Iran, thông qua Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali, đã đệ trình yêu cầu lên FIFA để chuyển tất cả các trận đấu của tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico hoặc Canada.

Yêu cầu này được đưa ra sau những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran không nên tham dự World Cup vì sự an toàn của chính họ, làm dấy lên lo ngại ở Iran. FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali nhấn mạnh nếu yêu cầu chuyển địa điểm thi đấu được FIFA chấp thuận, việc Iran tham dự World Cup sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, chừng nào chưa có phản hồi, tình trạng của họ vẫn còn bỏ ngỏ.