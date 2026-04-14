Vụ chuyển nhượng giá 100 triệu bảng có thể giành kỷ lục thế giới 14/04/2026 07:29

Morgan Rogers chuyển từ Middlesbrough đến Aston Villa vào năm 2024 và CLB đang chơi ở giải Championship Middlesbrough có thể thu được số tiền kỷ lục thế giới nếu ngôi sao người Anh được chuyển nhượng vào mùa hè.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, Morgan Rogers đang nhận được sự quan tâm trị giá 100 triệu bảng Anh từ một số CLB và việc anh rời Aston Villa có thể mang về cho Middlesbrough một khoản phí bán lại kỷ lục thế giới.

Ngôi sao người Anh Rogers tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại đội chủ sân Villa Park. Morgan Rogers là một điểm sáng dưới thời HLV Unai Emery khi Aston Villa đang hướng đến mục tiêu trở lại Champions League. Điều đó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng Aston Villa vẫn có thể phải đối mặt với cuộc chiến giữ chân cầu thủ kiến ​​tạo lối chơi của mình.

Kỷ lục thế giới sẽ được thiết lập nếu Aston Villa bán Morgan Rogers vào mùa hè này. ẢNH: MIRROR/GETTY

PSG nằm trong số những đội bóng đang nhắm đến Morgan Rogers, cùng với Manchester United và Arsenal, với mức phí chuyển nhượng được đàm phán vào khoảng 100 triệu bảng Anh. Con số đó tương đương với số tiền mà Aston Villa thu được khi bán Jack Grealish cho Manchester City.

Nếu điều đó xảy ra, Middlesbrough, đội đang cố gắng thăng hạng lên Premier League từ Championship, có thể sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ. Cầu thủ 23 tuổi Morgan Rogers đã có một sự nghiệp thăng tiến đáng kinh ngạc kể từ khi Middlesbrough chiêu mộ anh với giá chỉ 1,5 triệu bảng Anh vào năm 2023 từ Manchester City.

Morgan Rogers chỉ ở Middlesbrough vài tháng. Sau đó, Aston Villa trả cho Middlesbrough 16 triệu bảng Anh để mua Rogers, nhưng thương vụ đó được cho là bao gồm điều khoản chia lợi nhuận 20% khi bán lại, theo tờ The Sun (Anh). Cụ thể, nếu Aston Villa bán Rogers trong tương lai thì Middlesbrough sẽ nhận được 20% phí chuyển nhượng. Điều đó có nghĩa là Middlesbrough có thể thu về tới 20 triệu bảng Anh nếu PSG hoặc các CLB khác mua Rogers với giá 100 triệu bảng Anh. Đây là khoản tiền kỷ lục thế giới dành cho 1 CLB đang chơi ở Championship.

Nó có thể sánh ngang với 20% phí chuyển nhượng mà CLB Independiente del Valle của Ecuador nhận được khi Moises Caicedo chuyển đến Chelsea từ Brighton với giá 100 triệu bảng Anh. Giám đốc bóng đá của Middlesbrough, Kieran Scott, trước đó tuyên bố: “Tôi sẽ không nói số tiền cụ thể nhưng đây là một thương vụ bán lại tốt cho CLB. Đó sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho một cầu thủ chỉ chơi cho chúng tôi trong 5 tháng rưỡi".

Middlesbrough hy vọng sẽ trở lại Premier League mùa giải tới khi họ đang theo đuổi mục tiêu thăng hạng. Họ chưa thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 2018 và hiện đang đứng thứ ba tại Championship, nhưng thời gian để Middlesbrough vượt qua Ipswich, đội đang giữ vị trí thăng hạng trực tiếp cuối cùng, đang dần cạn kiệt.

Morgan Rogers trong thời gian khoác áo Middlesbrough. ẢNH: REX

Trong khi đó, Aston Villa đang ở vị thế thuận lợi để đàm phán về tương lai của Rogers. Ngôi sao người Anh đã ký hợp đồng dài hạn mới đến năm 2031 vào năm ngoái, nghĩa là anh còn 5 năm hợp đồng hiện tại. Rogers đã ghi 27 bàn thắng và có 21 pha kiến ​​tạo trong 115 lần ra sân cho Aston Villa.

Kể từ khi HLV Unai Emery nắm quyền, đội bóng vùng Midlands đã giữ chân được những tài năng hàng đầu của mình. Mặc dù những cầu thủ như Emi Martinez và Ollie Watkins nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn, cả hai vẫn ở lại Aston Villa. Và giờ đây, Aston Villa hy vọng sẽ ngăn chặn được sự quan tâm từ các CLB khác dành cho Rogers.