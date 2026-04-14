3 tiền đạo tệ nhất từng thi đấu ở Premier League 14/04/2026 06:59

Giải Premier League là nơi quy tụ một số tài năng tấn công xuất sắc nhất từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá. Không gì có thể sánh được với việc chứng kiến ​​Alan Shearer ghi bàn cho Newcastle United hay Thierry Henry tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng trong màu áo Arsenal.

Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn, mặc dù họ cũng có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công và gây sức ép lên đối phương trong và xung quanh khu vực cấm địa. Wayne Rooney không gặp vấn đề gì khi làm điều đó tại Manchester United, một tiền đạo có khả năng ghi bàn và tạo cơ hội cho đồng đội.

Tuy nhiên, nhiều tiền đạo ở Ngoại hạng Anh trong quá khứ đã chứng tỏ không thể đóng vai trò là "cỗ máy ghi bàn" của đội bóng. Theo Givemesport, đây là ba tiền đạo tệ nhất từng thi đấu tại Premier League.

Franco Di Santo (Chelsea, Wigan, Blackburn)

Nam Mỹ thường là cái nôi sản sinh ra những tài năng tấn công rực rỡ, nhưng một số cầu thủ lại trở thành những nỗi ám ảnh ở giải Ngoại hạng Anh. Franco Di Santo thuộc nhóm đó, từ chỗ được so sánh với Diego Maradona, anh đã nhanh chóng trở thành thành viên đội một tại Stamford Bridge chỉ trong một thời gian ngắn.

Người hâm mộ đã chứng kiến ​​Di Santo chật vật trong 16 trận đấu ở tất cả các giải đấu, 8 trận ở giải Ngoại hạng Anh, mà không ghi được bàn thắng nào cho Chelsea. Cầu thủ cao 1m93 này đã gặt hái được nhiều thành công hơn khi khoác áo Wigan Athletic, ghi được 13 bàn thắng trong 92 trận đấu tại giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, việc chỉ ghi được một bàn thắng trong 22 trận đấu cho Blackburn Rovers cho thấy cầu thủ người Argentina đã gây thất vọng như thế nào ở Anh. Di Santo từng hai lần vô địch FA Cup, nhưng quãng thời gian thi đấu tại Premier League, đặc biệt là ở đội bóng phía tây London, có thể đã khiến ban lãnh đạo Chelsea hối hận vì đã chiêu mộ anh.

2. Jozy Altidore (Sunderland và Hull City)

Sunderland tràn ngập niềm vui khi Jozy Altidore gia nhập từ AZ Alkmaar với mức phí 9 triệu bảng Anh. Sunderland đã chiêu mộ một tài năng trẻ người Mỹ, người sở hữu sức mạnh và tốc độ có thể khiến các hậu vệ đối phương khiếp sợ.

Nhưng Altidore có phong độ kém cỏi tại Sunderland trong giai đoạn khó khăn của CLB, chỉ ghi được một bàn thắng sau 47 lần ra sân ở Premier League. Altidore cũng không khá hơn ở Hull City, chỉ ghi được một bàn thắng trong 28 trận đấu ở giải Championship, mặc dù anh đã có được bảy pha kiến ​​tạo cho đội bóng "Những chú hổ".

Bóng đá Anh không phù hợp với Altidore, người đã có một sự nghiệp thành công, bao gồm cả ở cấp độ quốc tế, với 42 bàn thắng sau 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ. Bộ phận tuyển quân của Sunderland và Hull City chắc hẳn đang lắc đầu ngao ngán trước sự xuất sắc của Altidore ở những nơi khác.

3. Yaya Sanogo (Arsenal và Crystal Palace)

Học viện đào tạo trẻ của Arsenal nổi tiếng với việc sản sinh ra một số tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League, và Pháo thủ lạc quan rằng họ đã tìm thấy một viên ngọc quý là Yaya Sanogo.

Khi chuyển đến từ Auxerre vào năm 2013, cựu tuyển thủ U-21 Pháp Sanogo đã nối gót Thierry Henry, nhưng sự nghiệp ở Premier League của anh chưa bao giờ thực sự khởi sắc. Sanogo có 11 lần ra sân ở giải đấu trong 4 năm khoác áo đội bóng của HLV Arsene Wenger và không ghi được bàn thắng nào.

Sanogo đã được cho mượn bốn lần trong thời gian ở Emirates, và không ghi được bàn thắng nào sau khi chuyển đến Crystal Palace. Cầu thủ người Pháp hiện đang chơi ở giải hạng hai Trung Quốc cho CLB QD Red Lions. Anh thiếu bản năng sát thủ khi khả năng ghi bàn rất kém và thành tích đó luôn là một điều đáng buồn.