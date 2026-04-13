Pep Guardiola chơi chữ nói Man City vô địch Premier League nhờ 1 tờ báo 13/04/2026 12:02

Man City tin rằng họ đủ bản lĩnh để giành lấy chức vô địch Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal. Đội quân của Pep Guardiola đã đánh bại Chelsea 3-0 một cách thuyết phục, qua đó chờ cuộc chiến kinh điển với Arsenal tại Etihad vào Chủ nhật tới.

Các cổ động viên Manchester City đã chế giễu đối thủ bằng cách ăn mừng với một chai nước có logo Arsenal khi đội bóng thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn sáu điểm, trong khi vẫn còn một trận chưa đấu.

Tiền đạo Jeremy Doku của Man City nói: “Tôi tin cuộc đua vô địch Premier League đang diễn ra gay cấn. Tôi sẽ thật điên rồ nếu không tin như vậy. Chúng tôi sắp có một trận đấu quan trọng, chúng tôi sẽ hồi phục tốt và hướng tới trận đấu đó.

Liệu đây có phải là trận đấu quyết định chức vô địch không? Đúng vậy. Nếu chúng tôi thắng, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Arsenal. Nếu chúng tôi thua, thì mọi chuyện sẽ nằm trong tay họ. Tôi thích cầm nó trong tay hơn".

Pep Guardiola tự tin về cơ hội vô địch Premier League của Man City. ẢNH: EPA

Các bàn thắng của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Doku đã kết liễu Chelsea trong vòng 17 phút chơi cực hay của Man City trong hiệp hai. Trong 10 trận đấu cuối cùng của bốn mùa giải gần đây, đội bóng chuyên về giai đoạn nước rút Man City chỉ thua duy nhất 1 lần. Và HLV Pep Guardiola đã đưa ra một tuyên bố kỳ lạ rằng phong độ cao vào cuối mùa giải của Man City hoàn toàn là nhờ... tờ báo The Sun (Anh).

Chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha Pep Guardiola chơi chữ khi nói: “Chìa khóa là gì? Mặt trời (The Sun). Không, không, tôi không đùa đâu. Mặt trời. Manchester chẳng bao giờ có nắng, và nếu tháng 11 trời nắng, chúng tôi đã vô địch Ngoại hạng Anh vào tháng Giêng rồi.

Thật ra là nhờ ánh nắng mặt trời. Nó giúp tâm trạng tốt hơn hẳn. Tinh thần của nhóm cầu thủ này, của CLB này, mang đến cho tôi một trạng thái tuyệt vời, những cầu thủ đầy cạnh tranh. Đó là chìa khóa thành công. Tôi thúc đẩy họ, họ thúc đẩy tôi. Trận đấu với Arsenal là trận chung kết đối với chúng tôi và cũng là đối với họ. Vẫn còn rất nhiều điều sẽ xảy ra".

Bộ đôi tiền vệ Andrey Santos và Moises Caicedo của Chelsea đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ ba. Enzo Fernandez đeo kính râm ngồi bên ngoài theo dõi trận đấu khi anh bị Chelsea treo giò nội bộ vì công khai ý định gia nhập Real Madrid.

HLV Liam Rosenior của Chelsea đã bảo vệ quyết định loại bỏ đội phó của mình, nói rằng đó là vì lợi ích lâu dài của CLB. Nhưng ông cũng chỉ trích các cầu thủ của mình vì đã sụp đổ quá nhanh sau khi O'Reilly đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

Man City đang có phong độ rất cao. ẢNH: EPA

HLV Rosenior nói: “Tôi không muốn nói về những điều tiêu cực vì có quá nhiều lần chúng tôi bị dẫn trước một bàn rồi ngay lập tức lại bị thủng lưới thêm một bàn nữa. Và điều đó không thể tiếp diễn trong tương lai. Chúng tôi vẫn còn cơ hội tranh suất tham dự Champions League, chúng tôi vẫn còn khả năng vô địch FA Cup. Tôi cần phải thay đổi phong độ của Chelsea ngay bây giờ. Đó là lý do tôi ở đây".

Rosenior nói thêm: “Enzo Fernandez là một cầu thủ hàng đầu và có nhân cách tuyệt vời, tôi rất mong chờ được đón cậu ấy trở lại. Đây là quyết định được đưa ra để đảm bảo các giá trị và văn hóa của chúng ta về lâu dài sẽ đi đúng hướng".