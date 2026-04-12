Carrick xác nhận tiếp tục lên kế hoạch mùa giải tới ở MU 12/04/2026 13:43

Michael Carrick vẫn chưa biết liệu mình có tiếp tục dẫn dắt MU sau mùa hè này hay không, nhưng HLV tạm quyền của Quỷ đỏ thành Manchester đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho mùa giải tới.

Michael Carrick tiết lộ ông đang được ban lãnh đạo Manchester United tham khảo ý kiến ​​về các quyết định cho mùa giải tới trước khi CLB chọn ra HLV trưởng chính thức tiếp theo. Cựu tiền vệ 44 tuổi của Manchester United đã tạo ra sự thay đổi lớn kể từ khi trở lại Old Trafford trên cương vị HLV tạm quyền sau sự ra đi của Ruben Amorim hồi tháng Giêng, giành chiến thắng 7 trong 10 trận dẫn dắt đội bóng, giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ ba tại Premier League.

Việc MU giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới sẽ giúp tăng thêm cơ hội được ký hợp đồng dài hạn cho Carrick, nhưng liệu ông có còn dẫn dắt đội bóng sau mùa hè hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Nhưng ngay cả khi có khả năng Carrick sẽ rời đi trong vài tuần tới, ông vẫn tham gia vào một số khía cạnh trong việc lập kế hoạch cho giai đoạn sau khi hợp đồng của mình tại Old Trafford hết hạn.

Carrick đang dẫn dắt MU rất tốt. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi liệu ông có tham gia vào quyết định MU gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Harry Maguire hồi đầu tuần này hay không, Carrick đã xác nhận: “Chắc chắn rồi, với vai trò của tôi, có những quyết định cần phải được giải quyết. Tôi đã nói điều đó ngay khi đến đây, tôi là một phần của điều đó và dù tương lai nó sẽ như thế nào, tôi cũng là một phần trong đó.

Tôi luôn cố gắng cải thiện và làm cho mọi thứ tốt hơn. Chắc chắn là có những cuộc thảo luận theo nhiều hướng khác nhau và nhiều vấn đề khác nhau mà tôi tham gia. Và tôi nghĩ dù sao thì cũng nên như vậy, bởi vì cần phải có những việc được thực hiện. Vì vậy, tôi ở đây để lo liệu việc đó".

Harry Maguire đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng kể tại MU. Trung vệ người Anh kêu gọi MU phải tuyển mộ cầu thủ đúng người vào mùa hè sau khi anh ký hợp đồng mới. Được biết, Quỷ đỏ đang tìm kiếm ít nhất một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo cánh trái, và cũng có khả năng sẽ có thêm những bản hợp đồng khác.

Carrick có vai trò lớn trong việc MU gia hạn hợp đồng với Maguire. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Chúng tôi đã có vài tháng tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick" hậu vệ người Anh Harry Maguire cho biết, "Tôi cảm thấy đội hình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mùa hè này sẽ rất quan trọng, thực sự rất quan trọng. Chúng ta cần thêm cầu thủ, cần chất lượng tốt hơn, cần những cầu thủ có thể đá chính.

Nhìn vào tình hình Ngoại hạng Anh hiện tại, tôi nghĩ trong vài năm gần đây, rõ ràng là Manchester City luôn rất khó bị bắt kịp. Và trước khi mùa giải bắt đầu, bạn biết rằng mình phải tích lũy đủ điểm để có thể đuổi kịp họ. Tôi nghĩ mùa giải tới, nếu nhìn vào tình hình, chúng tôi phải nằm trong nhóm những đội bóng mạnh.

Nếu chúng tôi tuyển mộ đúng người và mọi thứ đều tích cực từ giờ đến cuối mùa giải, và chúng tôi tiếp tục duy trì phong độ tốt, thì không có giới hạn nào cho những gì chúng tôi có thể đạt được, thì khi đó, chúng tôi phải được nhắc đến trong cuộc đua giành những danh hiệu lớn".