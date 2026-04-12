Cựu sao MU nói về đồng đội cũ vừa bị bắt vì cướp có vũ trang 12/04/2026 07:09

(PLO)- Cựu sao của MU đã lên tiếng sau khi người đồng đội cũ của mình bị cảnh sát bắt vì tội cướp tài sản.

Cựu sao của MU Antonio Valencia, đã lên tiếng về vụ cảnh sát bắt giữ một trong những đồng đội cũ của anh ở đội tuyển Ecuador. Cảnh sát mới đây đã bắt Christian Lara, người bị cáo buộc liên quan đến một vụ cướp có vũ trang bất thành.

Christian Lara, 45 tuổi, là thành viên của đội tuyển Ecuador tại World Cup 2006, cùng với cựu sao của Manchester United, Valencia. Lara đã chơi hai trận tại giải đấu ở Đức, vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp chủ nhà Đức ở vòng bảng và cũng góp mặt trong trận đấu với Anh ở vòng 16 đội.

Cựu tiền vệ cánh Christian Lara, biệt danh "Diablito", đã bị bắt giữ sau vụ cướp bất thành tại một cửa hàng điện tử ở Quito (Ecuador). Tờ báo Primicias của Ecuador đưa tin Lara đã bị cảnh sát chặn lại khi đang chờ trong một chiếc xe không có biển số. Lara là một trong bốn người bị bắt và bị tạm giam. Bây giờ, cựu ngôi sao của MU Valencia đã lên tiếng về vụ bắt giữ Lara.

Cựu sao MU Valencia đau lòng vì người đồng đội cũ phạm tội cướp có vũ trang. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Tôi rất đau lòng trước tin tức về Christian Lara. Cuối cùng thì, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với bất cứ ai cả", Antonio Valencia viết trên mạng xã hội, "Tôi cầu xin Chúa che chở cho tất cả chúng ta, và mong rằng Christian Lara sẽ ở trong tình trạng tốt hơn vào ngày mai".

Ban đầu, cả hai là đồng đội tại CLB El Nacional từ năm 2003 đến 2005, những năm đầu sự nghiệp của Valencia. Mối quan hệ của họ tiếp tục được duy trì trên đấu trường quốc tế khi cả hai cùng giúp Ecuador giành vé tham dự World Cup 2006.

Christian Lara đã có 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ecuador và giành ba chức vô địch Serie A Ecuador trong thời gian thi đấu cho El Nacional và LDU Quito. Lara giải nghệ năm 2018 nhưng đã có những lần trở lại thi đấu ngắn ngủi trong những năm gần đây.

Về vụ cướp bất thành, tờ Primicias thuật lại báo cáo của cảnh sát rằng những kẻ tấn công có vũ trang đã xông vào cửa hàng, yêu cầu nhân viên giao nộp những chiếc iPhone. Cảnh sát cho biết hai cá nhân bên trong cửa hàng đã nổ súng vào các sĩ quan khi cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, cảnh sát trưởng Pablo Lastra cho biết: "Tôi xác nhận chúng tôi đã bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc tham gia vào vụ cướp bất thành tại một cửa hàng công nghệ ở khu La Magdalena thuộc thủ đô Quito của Ecuador. Các sĩ quan đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp và nhờ phản ứng nhanh chóng, đã ngăn chặn được vụ phạm tội tại cửa hàng Tecnomega.

Khoảng sáu cá nhân có vũ khí đã xông vào cửa hàng với mục đích được cho là cướp tài sản. Ngoài bốn nghi phạm, chúng tôi đã thu giữ ba khẩu súng, trong đó có một khẩu súng trường mini tự chế. Chúng tôi cũng thu hồi được một số đạn và một số thiết bị điện tử".

Christian Lara đã bị cảnh sát bắt giữ. ẢNH: AFP

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador John Reimberg phát biểu về vụ cướp bất thành: "Vụ việc xảy ra tại khu vực La Magdalena, nơi Cảnh sát Quốc gia đã phản ứng với vụ cướp đang diễn ra. Các nghi phạm có vũ trang đã cố gắng bỏ trốn và nổ súng vào các sĩ quan, dẫn đến một cuộc truy đuổi và việc sử dụng vũ lực chính đáng".

Ông tiếp tục: "Vũ khí gồm súng ngắn, súng tiểu liên, xe cộ và điện thoại di động đã bị thu giữ, cùng với tang vật từ vụ cướp (máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác) trị giá khoảng 9.000 đô la Mỹ. Vụ án đã được chuyển giao cho Văn phòng Công tố để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết".