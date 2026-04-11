MU đẩy nhanh vụ chiêu mộ ngôi sao giá 100 triệu bảng trước World Cup 11/04/2026 14:59

MU đang chuẩn bị cho trận đấu gặp Leeds United ở Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 2 giờ ngày 14-4 tới bằng chuyến đi đến Dublin (Ireland) để tập huấn giữa mùa giải. MU có thể đổi một cầu thủ không được trọng dụng lấy một tân binh tài năng ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã dẫn dắt Manchester United đến trại huấn luyện ở Ireland để chuẩn bị cho các ngôi sao quốc tế trở về tham gia giải Ngoại hạng Anh. Những cầu thủ không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA tháng 3 đã tích cực tập luyện trong thời gian nghỉ tại Carton House.

Trợ lý HLV của MU, Steve Holland, thừa nhận toàn đội đang "tập trung" vào giai đoạn cuối mùa giải trong nước và rất vui khi được hội ngộ cùng các cầu thủ. Holland nói: "Thật tuyệt khi được ở bên nhau một lần nữa, sau vài tuần các cầu thủ phải xa nhà và đại diện cho các quốc gia khác nhau của họ. Chúng ta sắp có một giai đoạn nước rút quan trọng, vì vậy điều quan trọng là phải tập hợp cả đội lại và thực sự tập trung vào đó".

MU coi Elliot Anderson là mục tiêu hàng đầu.

Tăng tốc vụ chuyển nhượng Elliot Anderson

Manchester United quyết tâm chiêu mộ Elliot Anderson của Nottingham Forest càng sớm càng tốt. Theo nhà báo danh tiếng Fabrizio Romano, "quỷ đỏ" rất muốn tìm người thay thế Casemiro và có thể cả những ngôi sao sắp ra đi khác.

Theo các nguồn tin, MU đang nhắm đến hai tiền vệ và ngày càng có khả năng chiêu mộ được các tân binh tham dự Champions League mùa giải tới. Các nguồn tin cho thấy MU đang chuẩn bị một động thái mạnh mẽ để chiêu mộ Anderson nhằm đánh bại đối thủ Manchester City.

Tuy nhiên, Manchester United có thể cần một lời đề nghị khoảng 100 triệu bảng Anh để thuyết phục Nottingham Forest chấp nhận thương vụ này. Với World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè, Manchester United sẽ rất muốn đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thương vụ này để tránh việc giá chuyển nhượng của Anderson tăng cao hơn nữa.

Ugarte nhận được nhiều sự quan tâm

Với việc những cầu thủ như Anderson có khả năng gia nhập MU, điều này tạo cơ hội cho những ngôi sao không còn được trọng dụng tại Old Trafford ra đi. Một trong những cầu thủ không được trọng dụng đó là Manuel Ugarte, người đang thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB.

Ugarte nhiều khả năng rời Old Trafford vào cuối mùa giải này.

Theo Sky Sports, Aston Villa là một trong những đội bóng đang theo dõi tiền vệ người Uruguay. Juventus và Newcastle cũng rất quan tâm khi Ugarte chuẩn bị rời Old Trafford chỉ sau hai mùa giải.

Cầu thủ 24 tuổi Ugarte chỉ chơi tổng cộng 915 phút trong mùa giải này, có 7 lần đá chính ở Premier League và 14 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Manchester United đã định giá tiền vệ này khoảng 35 triệu bảng Anh, và được biết các cuộc đàm phán chính thức có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 5.