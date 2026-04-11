Ronaldo và Messi, ai khó đối đầu hơn? 11/04/2026 06:59

Ngôi sao người Brazil Marcelo đã đưa ra một câu trả lời bất ngờ khi được hỏi về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Marcelo đã tiết lộ ai là đối thủ khó nhằn nhất giữa hai siêu sao bóng đá Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Cựu ngôi sao của Real Madrid, được biết đến như một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, đã chơi 333 trận bên cạnh Cristiano Ronaldo tại đội chủ sân Santiago Bernabeu từ năm 2009 đến năm 2018.

Mặc dù được biết đến là bạn thân, mối quan hệ giữa Marcelo và Cristiano Ronaldo dường như bắt đầu từ một cuộc tranh cãi. Hai người có xích mích trên sân trong một trận đấu quốc tế giữa Brazil và Bồ Đào Nha năm 2008.

"Tôi đá anh ta (Ronaldo). Anh ta rất nhanh. Anh ta lướt qua, khuỷu tay thúc vào tôi, và tôi đá lại, sau đó anh ta túm lấy cổ tôi. Tôi cũng cố gắng chống cự, nhưng anh ta rất cao", Marcelo kể lại. "Tôi nhận được tin nhắn rằng Real Madrid sẽ ký hợp đồng với Ronaldo trong vòng hai tháng. Và tôi đã nghĩ, "Trời ơi, mình sắp rời đi rồi"", cầu thủ người Brazil tiếp tục kể.

Ronaldo và Messi là 2 siêu sao bóng đá đương đại xuất sắc nhất. ẢNH: BOLA

Tuy nhiên, Marcelo vẫn ở lại Real Madrid sau vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 80 triệu bảng Anh của Cristiano Ronaldo từ Manchester United đến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2009. Hai người nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, cả trong và ngoài sân cỏ.

Câu trả lời dứt khoát cho cuộc tranh luận Messi và Ronaldo

Trong thời gian thi đấu cho Real Madrid, Marcelo và Cristiano Ronaldo đã đối đầu nhau vô số lần trong các buổi tập. Điều này giúp Marcelo có vị thế tốt hơn hầu hết mọi người để trả lời cuộc tranh luận muôn thuở về việc ai là người giỏi nhất giữa Ronaldo và Messi.

Trong khi đó, Marcelo cũng đã đối đầu với Messi hơn 30 lần trong nhiều trận El Clasico khác nhau, cũng như trong các trận đấu quốc tế giữa hai đối thủ truyền thống Brazil và Argentina.

Mới đây, Marcelo đã được huyền thoại bóng đá Brazil Romario hỏi thẳng: "Anh đã đối đầu với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, nhưng ai là người khó chơi nhất?". Không chút do dự, hậu vệ người Brazil Marcelo đáp lại: "Messi".

Theo trích dẫn của tờ Marca (Tây Ban Nha), Marcelo nói thêm: “Messi thực sự vĩ đại, tôi vẫn ngưỡng mộ anh ấy cho đến tận bây giờ, chết tiệt. Anh ấy thực sự rất mạnh mẽ; đối đầu với Messi thực sự rất khó. Lionel Messi hiểu rất rõ tất cả các vị trí trên sân. Anh ấy biết khi nào đối thủ tiến đến với bóng, anh ấy đã biết mình cần di chuyển đến đâu, tránh chỗ nào... Tôi nghĩ Lionel Messi thật tuyệt vời".

Marcelo đã đưa ra một câu trả lời rất thẳng thắn, nhưng có lẽ sẽ không làm hài lòng Cristiano Ronaldo.

Ronaldo và Marcelo cùng nhau giành nhiều thành công tại Real Madrid. ẢNH: TWITTER REAL MADRID

Lời tri ân nồng ấm từ Cristiano Ronaldo

Marcelo, người đã có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil từ năm 2006 đến 2018, đã chính thức kết thúc sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình sau một năm trở lại quê hương Brazil khoác áo Fluminense vào năm 2025. Việc Marcelo giải nghệ ngay lập tức nhận được sự tri ân từ người đồng đội cũ, Cristiano Ronaldo.

"Người anh em của tôi, một sự nghiệp tuyệt vời!", Cristiano Ronaldo viết trên Instagram sau khi hay tin Marcelo giải nghệ, "Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao điều, những năm tháng đầy ắp thành tựu, chiến thắng và những khoảnh khắc khó quên. Không chỉ là đồng đội, cậu còn là người bạn suốt đời của tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả, bạn tôi. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong chương mới của cuộc đời".