Sir Alex Ferguson: 'Ronaldo có 99% khả năng trở lại MU' 10/04/2026 06:59

(PLO)- Trước khi thay đổi quyết định, Sir Alex Ferguson từng nói với một ngôi sao của MU rằng Cristiano Ronaldo "có 99% khả năng trở lại" Old Trafford.

Sự trở lại được mong chờ của Cristiano Ronaldo với Manchester United đã diễn ra vào năm 2021, nhưng nếu HLV huyền thoại của "quỷ đỏ" Sir Alex Ferguson được toại nguyện, CR7 đã trở lại Old Trafford sớm hơn nhiều.

Vào năm 2013, Sir Alex Ferguson tin rằng Cristiano Ronaldo "có 99%" sẽ trở lại Manchester United và ông tự tin đến mức đã nói điều đó với Patrice Evra, người khi đó vẫn còn chơi cho đội chủ sân Old Trafford. Đó là lý do tại sao cựu danh thủ người Pháp Evra lại ngạc nhiên đến vậy khi Ferguson tuyên bố giải nghệ chỉ vài ngày sau đó, ngay khi Manchester United vô địch Premier League mùa 2012 - 2013.

Sau khi được MU bán cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2009, Ronaldo thường xuyên được đồn đoán sẽ trở lại Old Trafford. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới cuối cùng cũng trở lại thi đấu cho MU vào năm 2021, mặc dù anh đã qua thời đỉnh cao sau quãng thời gian 3 mùa giải chơi cho Juventus.

Sir Alex Ferguson là người đã biến Ronaldo thành siêu sao bóng đá toàn cầu. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sir Alex Ferguson muốn đưa Ronaldo trở lại khi anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và MU vừa đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Evra khẳng định rằng HLV huyền thoại của MU Fergie cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham, có lẽ như một món quà dành cho người kế nhiệm của ông, David Moyes.

"Tôi không thể tin được", huyền thoại của MU Patrice Evra nói về việc Sir Alex nghỉ hưu với tờ Athletic (Anh), ""Bởi vì một tuần trước đó, tôi đến văn phòng của Sir Alex và ông ấy nói, "Patrice, 99% là Cristiano Ronaldo sẽ đến và tôi cũng sẽ đưa Gareth Bale đến nữa. Còn những người nghĩ rằng tôi sẽ giải nghệ ư? Tôi sẽ giải nghệ khi có lẽ 100 tuổi".

Tôi không thể hiểu nổi. Đó là một cú sốc lớn. Chúng tôi có một cuộc họp trong phòng thay đồ và Ferguson không mặc bộ đồ thể thao. Tôi nói, "Đây là tin xấu, tất cả các cầu thủ sẽ bị giết hoặc điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra". Ferguson nói "tôi sẽ giải nghệ". Nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa và ông ấy sẽ thay đổi ý định".

Thực tế là, Bale đã có cơ hội chơi cùng Ronaldo tại Real Madrid. Cả hai đã có 5 năm thi đấu đầy danh hiệu cùng nhau, và người hâm mộ Manchester United đã phải tiếc nuối vì điều đó đã không thể xảy ra tại Old Trafford.

Ronaldo và Evra đã cùng nhau giành hàng loạt danh hiệu lớn tại Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Ferguson giải nghệ không liên quan gì đến bóng đá. HLV huyền thoại người Scotland muốn ở bên cạnh vợ mình, Lady Cathy, sau cái chết của người chị gái song sinh của bà, Bridget, vào tháng 10-2012.

"Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United", Ferguson tiết lộ với tờ Telegraph vào năm 2015, "Nhưng rồi vào một đêm nọ, tôi thấy vợ của tôi đang xem tivi và cô ấy nhìn lên trần nhà. Tôi biết cô ấy đang rất cô đơn. Cô ấy và Bridget giống nhau như đúc, bạn biết đấy?".

Bà Lady Cathy, người đã qua đời ba năm trước, trước đó đã thuyết phục Ferguson không nghỉ hưu vào năm 2002. "Nhưng khi tôi nói với bà ấy lần này rằng tôi sẽ nghỉ hưu, bà ấy hoàn toàn không phản đối", Ferguson giải thích, "Tôi biết bà ấy muốn tôi làm vậy".

Trong khi đó, Patrice Evra rời Manchester United một năm sau khi Sir Alex giải nghệ, sau một mùa giải khó khăn dưới thời David Moyes, người bị sa thải chỉ sau tám tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.