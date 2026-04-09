Chelsea quyết vượt MU, Real Madrid, PSG để chiêu mộ thần đồng Bundesliga 09/04/2026 12:59

Theo các nguồn tin, Chelsea đã gia nhập danh sách các CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có MU và Real Madrid, tranh giành tài năng trẻ Karim Coulibaly của Werder Bremen. Trung vệ 18 tuổi đã đá chính 20 trong số 28 trận đấu của Werder Bremen tại Bundesliga mùa này, sau khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB.

Chelsea rất ấn tượng với sự tiến bộ của thần đồng Bundesliga này. Theo Sky Germany (Đức), Manchester United, Newcastle, Real Madrid, Paris Saint-Germain và Napoli cũng đang theo dõi Coulibaly. Một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong mùa hè này, với việc Werder Bremen sẵn sàng bán cầu thủ trẻ tài năng của mình.

Coulibaly đang trong tầm ngắm của Chelsea, MU, Real Madrid và PSG. ẢNH: ALAMY

Ban lãnh đạo của đội bóng Đức được cho là đang đòi mức phí chuyển nhượng lên tới 44 triệu bảng Anh. Coulibaly cao 1m90 và đã từng đại diện cho Đức ở nhiều cấp độ trẻ khác nhau, đến tận đội U-21 Đức. Anh đã rèn luyện kỹ năng tại học viện đào tạo trẻ của Hamburg trước khi gia nhập Werder Bremen vào năm 2024.

Kể từ khi đổi chủ vào năm 2022, Chelsea đã xây dựng chính sách chuyển nhượng của mình xoay quanh việc chiêu mộ những tài năng trẻ hàng đầu. Những hợp đồng dài hạn bất thường có khi lên đến 8 năm cùng đãi ngộ cực khủng đã trở thành điều khó từ chối đối với các tài năng trẻ triển vọng. Đội hình của HLV Liam Rosenior tại đội chủ sân Stamford Bridge đang tràn ngập những tài năng đầy hứa hẹn.

Nếu Chelsea tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng mới nhất, Coulibaly có thể gia nhập cùng các hậu vệ trẻ khác như Levi Colwill, Jorrel Hato, Malo Gusto và Josh Acheampong tại Stamford Bridge. Và Chelsea sẽ có đủ tiền để hoàn tất thương vụ nếu họ bán đi đội phó đang bị chỉ trích Enzo Fernandez.

HLV Liam Rosenior của Chelsea. ẢNH: ALAMY

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây nhất, cầu thủ người Argentina Enzo Fernandez đã công khai bày tỏ ý định rời Chelsea để chuyển đến Real Madrid. Điều đó dẫn đến việc Fernandez bị Chelsea treo giò nội bộ trong trận thắng Port Vale ở FA Cup hôm thứ Bảy tuần trước và làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ về tương lai của anh tại Stamford Bridge.