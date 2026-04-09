Ngôi sao của MU từng làm Rashford bẽ mặt đang chật vật ra sao? 09/04/2026 06:59

Marcus Rashford đã bị một cầu thủ trẻ của MU làm cho bẽ mặt trong buổi tập. Theo đó, Ethan Wheatley từng được kỳ vọng sẽ làm nên những điều lớn lao tại đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo này trở thành cầu thủ thứ 250 trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU khi anh có trận ra mắt đội 1 "quỷ đỏ" trong chiến thắng 4-2 trước Sheffield United vào tháng 4 năm 2024.

Sau khi gây ấn tượng mạnh ở học viện đào tạo, Wheatley nằm trong số những cầu thủ trẻ được triệu tập vào đội một Manchester United tập luyện vào tháng 10 năm 2024 khi HLV Erik ten Hag chuẩn bị cho trận đấu tại Europa League gặp Fenerbahce.

Và tiền đạo trẻ này - khi đó mới chỉ 18 tuổi - chắc chắn đã để lại dấu ấn của mình. Trong một buổi tập của MU, Wheatley nhận được đường chuyền trong khi Marcus Rashford và Joshua Zirkzee áp sát. Wheatley tinh ranh xỏ háng Rashford bằng một pha chạm bóng khéo léo qua hai chân.

Rõ ràng bị choáng váng bởi pha xỏ háng, Rashford lấy hai tay ôm đầu. Khoảnh khắc đó, được ghi lại trên camera, cho thấy tinh thần đồng đội tại MU, khi Rashford nhanh chóng quay lại tập luyện với các đồng đội và tươi cười về pha xử lý kỹ thuật tinh quái của người đồng đội trẻ.

Sao trẻ của MU Wheatley hiện đang chật vật khẳng định mình tại các CLB hạng dưới. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Kể từ đó, Wheatley đã được MU cho mượn ba lần trong hai mùa giải gần đây sau khi không thể giành được một vị trí chính thức trong đội một của "quỷ đỏ" thành Manchester. Ban đầu, anh rời MU để gia nhập Walsall ở League Two vào tháng 1 năm 2025, nhưng chỉ có bốn lần ra sân mà không ghi được bàn thắng nào.

Tháng 8 năm ngoái, Wheatley gia nhập CLB Northampton Town ở League One theo dạng cho mượn một mùa giải, và trở thành cầu thủ thường xuyên đá chính, ghi được 3 bàn thắng trong 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, MU đã gọi anh trở lại, trước khi tiếp tục cho anh mượn đến Bradford City, một đội bóng khác cũng ở giải hạng ba, cho đến hết mùa giải.

HLV Kevin Nolan của Northampton thừa nhận Wheatley tiến bộ đáng kể trong thời gian ở CLB và bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi tiền đạo này. "Chúng tôi thất vọng vì Ethan Wheatley được triệu tập trở lại Manchester United, nhưng chúng tôi tự hào về những gì đã làm được với anh ấy và tin rằng anh ấy đã trở thành một cầu thủ giỏi hơn nhiều so với khi mới đến", HLV Nolan nói, "Do Wheatley dính chấn thương trong trận gặp Huddersfield hồi tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ không có anh ấy trong một thời gian.

Chúng tôi xin cảm ơn Manchester United đã cho chúng tôi mượn Ethan Wheatley và chúc anh ấy thành công trong sự nghiệp tương lai. Tôi biết Wheatley đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây, tôi biết gia đình Wheatley rất biết ơn vì chúng tôi đã chăm sóc anh ấy chu đáo, và tôi biết Manchester United hài ​​lòng với kết quả cho mượn".

Tuy nhiên, thời gian của Wheatley tại Bradford City lại không mấy hiệu quả, khi cầu thủ trẻ này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 11 trận ra sân ở giải đấu. Trả lời phỏng vấn tờ The Yorkshire Post hồi đầu tháng 3 về chuỗi trận tịt ngòi của Wheatley, HLV Antoni Sarcevic của Bradford City cho biết: "Ethan Wheatley là một cầu thủ trẻ đang dần khẳng định vị thế của mình tại EFL.

Tôi vẫn nghĩ Ethan Wheatley đang làm rất tốt cho chúng tôi. Tôi biết Wheatley sẽ tự hào về những bàn thắng nhưng tôi nghĩ những gì anh ấy cống hiến cho chúng tôi thực sự rất tốt. Bàn thắng sẽ đến nếu Wheatley tiếp tục như vậy".

Rashford ôm đầu cười trừ khi bị người đồng đội trẻ tại MU "xỏ háng". ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tất nhiên, ngôi sao của MU Marcus Rashford cũng đang trải qua mùa giải này theo dạng cho mượn, khi tiền đạo này chỉ còn chưa đến ba tháng nữa là hết hạn hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Rashford đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình với gã khổng lồ xứ Catalan, ghi được 10 bàn thắng và 13 pha kiến ​​tạo trong 39 lần ra sân, giúp nhà đương kim vô địch La Liga có vị thế tốt để bảo vệ danh hiệu của mình.

Việc lấy lại được sự tự tin và phong độ sắc bén trước khung thành cũng giúp Marcus Rashford được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại đội tuyển Anh, và anh đang chuẩn bị góp mặt tại kỳ World Cup thứ ba của mình vào mùa hè này. Rashford dự kiến ​​sẽ trở lại MU vào cuối mùa giải, trừ khi Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh. Hiện tại, Rashford không giấu giếm mong muốn được ở lại Tây Ban Nha lâu dài.