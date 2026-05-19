Ban trọng tài thừa nhận sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu của MU 19/05/2026 11:24

MU đã được công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Matheus Cunha vào Chủ nhật dù Bryan Mbeumo đã để bóng chạm tay vài giây trước đó. Cơ quan quản lý trọng tài bóng đá Anh (PGMO) đã chính thức thông báo với Nottingham Forest rằng bàn thắng đó của MU lẽ ra không được công nhận, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

PGMO đã liên hệ với Nottingham Forest và thừa nhận bàn thắng thứ hai của Manchester United trong trận đấu hôm Chủ nhật lẽ ra không được công nhận. Quỷ đỏ giành chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại Old Trafford ở vòng 37 Premier League nhưng trận đấu bị ảnh hưởng bởi quyết định công nhận bàn thắng của Martheus Cunha trong hiệp hai, giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-1.

Trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, rõ ràng bóng đã chạm vào tay Bryan Mbeumo nhưng trận đấu vẫn tiếp tục trước khi Cunha ghi bàn. Các cầu thủ Nottingham Forest phản đối và VAR đã can thiệp, hướng dẫn trọng tài Michael Salisbury xem lại tình huống trên màn hình đặt cạnh sân, điều này thường dẫn đến việc đảo ngược quyết định ban đầu.

Mbeumo đã để bóng chạm tay rõ ràng trước khi Cunha ghi bàn cho MU. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, trọng tài chính Salisbury đã chọn bác bỏ VAR và giữ nguyên quyết định của mình, cho rằng pha để bóng chạm tay của Mbeumo là vô tình, nhưng sau đó Nottingham Forest đã được thông báo rằng đó là quyết định sai lầm.

Sau trận đấu, HLV của Nottingham Forest, Vitor Pereira, nói với chương trình Match of the Day: "Theo tôi, điều đáng tiếc duy nhất của trận đấu là kết quả được quyết định bởi một trọng tài và tôi không đồng ý với quyết định đó.

Tôi nhìn vào iPad để xem hình ảnh và giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc họp để hiểu rõ khi nào là lỗi chạm tay, khi nào là lỗi cản người, khi nào là lỗi cản người trong vòng cấm. Hiện tại chúng ta không biết điều gì được phép hay không và nhiều lúc chúng ta không hiểu các quyết định. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó".

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Salisbury vẫn công nhận bàn thắng cho MU. ẢNH: MIRROR

Cựu cầu thủ của MU Gary Neville đã bình luận về quyết định này và cho rằng đó là "một cú sốc tuyệt đối về mọi mặt". Chuyên gia bình luận bóng đá Neville nói: "Thật lòng mà nói, điều đó thật nực cười. VAR đã cho thấy rõ ràng cầu thủ đã dùng tay chơi bóng. VAR đã xem lại tình huống trong ba phút và trọng tài cũng xem thêm một phút nữa. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa thấy".

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher thừa nhận trọng tài Salisbury đã sai và hiểu sai luật. Ông Gallagher nói: "Đó là lỗi chạm tay. Tôi nghĩ Michael Salisbury bị ảnh hưởng bởi chỉ thị rằng nếu bóng chạm vào người và đập vào tay, đó là vô tình - trận đấu tiếp tục".