8 bài học Carrick cần rút kinh nghiệm tại MU 18/05/2026 07:09

Michael Carrick chắc chắn giữ vị trí HLV trưởng chính thức của MU sau khi được trao bản hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm và ông có thể học hỏi rất nhiều từ những HLV tiền nhiệm như Ruben Amorim, Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho - những người cuối cùng đã thất bại tại Old Trafford.

Việc HLV tạm quyền Michael Carrick sẽ trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United. Dưới dự dẫn dắt của Carrick, Manchester United có chuỗi trận ấn tượng để chắc chắn xếp vị trí thứ ba Premier League sớm 1 vòng đấu sau khi thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng áp chót vào đêm qua 17-5, đồng thời đã giành vé dự Champions League mùa tới.

Carrick từng là giải pháp ngắn hạn của MU sau khi họ sa thải Amorim vào tháng giêng, nhưng sẽ trở thành giải pháp lâu dài tại Old Trafford, và những dấu hiệu ban đầu rất hứa hẹn. Cựu cầu thủ chuyển sang làm HLV này chắc chắn đã tận dụng tối đa lợi thế của mình, có lẽ lợi thế lớn nhất là việc MU không phải thi đấu nhiều trận do đã bị loại khỏi mọi giải đấu, ngoại trừ Premier League. Nhưng thành tích của Carrick không hề tầm thường và ban lãnh đạo Old Trafford đã sẵn sàng trao cơ hội cho ông.

Carrick từng thi đấu cho Manchester United trong những năm tháng huy hoàng giành nhiều danh hiệu, và sau đó là một phần của giai đoạn khó khăn ban đầu sau thời Sir Alex Ferguson. Carrick cũng từng là trợ lý HLV của "quỷ đỏ" trong giai đoạn khó khăn sau đó, làm việc cùng với Ole Gunnar Solskjaer trước khi chiến lược gia người Na Uy bị sa thải.

Nếu nhìn nhận việc học hỏi qua quan sát là một thước đo thì cựu tiền vệ của Manchester United Carrick đã có được một nền tảng khá tốt. Carrick chắc chắn chưa phải là một HLV hoàn hảo, làm sao có thể hoàn hảo ở tuổi 44? Nhưng rõ ràng Carrick đã học hỏi được rất nhiều từ việc quan sát những người khác thất bại tại Old Trafford. Bạn chỉ cần nhìn vào cách Carrick đã tiếp quản cùng một nhóm cầu thủ mà Ruben Amorim từng có, đặt họ vào một hệ thống khác, và gặt hái được thành quả.

Nếu Carrick có thể nhìn lại quá khứ để dẫn dắt MU tiến lên phía trước, thì sẽ có một số bài học quý giá cần rút ra - cả tốt lẫn xấu. Chúng ta cùng nhìn lại những HLV gần đây của MU để xem họ đã làm đúng điều gì, nhưng cũng xem điều gì đã dẫn đến sự thất bại của họ, khi Carrick đang cố gắng tránh lặp lại sai lầm của những người tiền nhiệm.

Ruben Amorim

Tương tác với giới truyền thông

Về mặt thống kê, HLV người Bồ Đào Nha Amorim là một trong những người tệ nhất từng dẫn dắt MU trong thời hiện đại. Một số kết quả của Amorim đã lập nên những kỷ lục không mong muốn, chẳng hạn như vị trí thứ 15 Premier League mùa giải trước hoặc thua tới 5 trận trong một tháng, như tháng 12 năm 2024. Nhưng xét tất cả những điều đó, người ta có cảm giác Amorim đã có một nhiệm kỳ dễ dàng hơn nhiều so với một số người tiền nhiệm.

Điều đó một phần có lẽ là nhờ vào sức hút cá nhân của Amorim. Ngay cả khi kết quả không như ý, Amorim vẫn là một người dễ mến. Amorim tham gia tích cực vào các cuộc họp báo, nói chuyện thẳng thắn, hiếm khi lảng tránh hay né câu hỏi và đưa ra một số phát biểu rất đáng chú ý. Điều đó luôn có ích.

Đừng ngoan cố bám víu vào một hệ thống đang thất bại

Điều này càng làm nổi bật sự thất bại của Amorim ở Manchester. Amorim đến MU sau thành công với hệ thống 3-4-3 tại Sporting Lisbon. Hệ thống đó đòi hỏi những cầu thủ đặc biệt và có tố chất riêng, điều mà MU không có, nhưng Amorim vẫn kiên trì với triết lý của mình. Amorim tiếp tục theo đuổi nó ngay cả khi nó không hiệu quả, tuyên bố ông thà bị sa thải chứ không chịu thay đổi. Cuối cùng Amorim cũng... đạt được điều mình muốn là bị MU sa thải.

2. Erik ten Hag

Đừng để danh hiệu đánh lừa bạn

Thực tế, HLV người Hà Lan Ten Hag đã trụ lại Manchester lâu hơn dự kiến ​​vài tháng. Lý do chủ yếu là vì ông đã giành chức vô địch FA Cup năm 2024 vào thời điểm lãnh đạo MU đang cân nhắc sa thải ông. Trước đó, Ten Hag cũng đã giành chức vô địch Carabao Cup, chấm dứt 6 năm chờ đợi danh hiệu của MU. Bất kể kết quả từng tuần của MU ra sao, việc giành được danh hiệu đã giúp Ten Hag câu giờ và tạo ấn tượng rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, ngay cả khi thực tế không phải vậy.

Những vụ chuyển nhượng thất bại

Ten Hag đã thực hiện một số quyết định tuyển quân lớn nhưng hầu như không có quyết định nào đúng đắn và MU vẫn đang cảm nhận hậu quả của điều đó cho đến bây giờ. Thương vụ hơn 80 triệu bảng Anh cho Antony trong mùa hè đầu tiên của Ten Hag tại MU sẽ được ghi nhận là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử Premier League. Cần phải đặt câu hỏi về mức đầu tư khổng lồ đó vào một cầu thủ đến từ giải đấu Hà Lan, một điều chưa từng có tiền lệ.

12 tháng sau đó, Ten Hag quyết định David de Gea không còn cần thiết và Andre Onana sẽ là người thay thế, nhưng rồi ông lại chứng kiến ​​thủ môn người Cameroon mắc nhiều sai lầm. Sau đó, Onana rời MU dưới dạng cho mượn.

Cần một tiền đạo, HLV người Hà Lan đã chọn Rasmus Hojlund, chấp nhận rằng anh là một cầu thủ cho tương lai, một cầu thủ cần được đào tạo thêm để hoàn thiện. Điều đó chẳng giúp ích gì cho MU ở hiện tại. Tiền đạo người Đan Mạch phải đến Giáng sinh mới ghi được bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh và giờ đây dường như đang trên đà chính thức rời khỏi Old Trafford.

3. Ole Gunnar Solskjaer

Hãy trân trọng những truyền thống của Manchester United

Carrick sẽ không gặp vấn đề gì ở đây. Người hâm mộ muốn thấy đội bóng của mình thi đấu tốt, đặc biệt nếu họ đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League, như Ole đã làm. Carrick cũng từng là thành viên của đội vô địch Cúp C1 châu Âu và hiểu rõ những giá trị mà CLB đại diện.

Solskjaer quyết tâm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ học viện đào tạo trẻ của MU, điều không phải lúc nào cũng xảy ra dưới thời các HLV trước đây, và ông thường nói về việc hiểu rõ tầm vóc của CLB mà mình đang dẫn dắt. Những người khác lại xem nhẹ điều đó, và điều này đã gây bất lợi cho họ.

Thiếu triết lý rõ ràng trong 3 năm

Một vấn đề lớn đối với HLV Solskjaer là sự thiếu phong cách. Có ý kiến ​​cho rằng đội bóng của Solskjaer không có những đặc điểm rõ ràng, không có kế hoạch cụ thể và họ thường chơi phản công, điều này gây ra vấn đề khi MU đối đầu với một số đội bóng nhất định.

MU của Solskjaer nổi tiếng với những màn lội ngược dòng, nhưng cuối cùng thì những đội bóng giỏi không thường xuyên bị dẫn trước, và khi mọi thứ bắt đầu đi sai hướng, nó diễn biến rất nhanh.

4. Jose Mourinho

Giành chiến thắng trong các trận đấu lớn

Công bằng mà nói, Carrick đã làm được điều này khi MU đánh bại tất cả các đối thủ trong nhóm Big Six Premier League. Mourinho, dù có những giai đoạn thăng trầm, thường xuyên giành chiến thắng trong những trận đấu lớn và điều đó rất quan trọng. Việc đánh bại các đối thủ mạnh sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ và chứng tỏ rằng bạn có thể cạnh tranh với những người giỏi nhất. Không có gì tệ hơn việc bị gán mác là kẻ chỉ giỏi khi đối đầu với những đội yếu.

Mourinho đã giúp MU đánh bại Chelsea và Manchester City trong những mùa giải cả hai đội trên đều giành chức vô địch Premier League, hạ gục Liverpool đang lên của Jurgen Klopp và giành chiến thắng ở nhiều trận chung kết cúp. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy Carrick rất khả quan, nhưng ông cần phải duy trì phong độ này tại MU.

Đừng gây gổ

"Người đặc biệt" không phải là người dễ dàng lùi bước và tinh thần đối đầu đó chắc chắn đã thể hiện rõ ở Manchester United, nhưng Mourinho đã chọn những trận chiến mà ông sẽ không bao giờ thắng về lâu dài. Mourinho đã chỉ trích Luke Shaw, một cầu thủ có sự nghiệp lâu dài hơn nhiều so với cựu HLV của Chelsea tại Old Trafford. Mourinho và Paul Pogba đã có những khoảnh khắc căng thẳng, một trong số đó nổi tiếng vì đã được ghi lại trên camera trước buổi tập.

Jose Mourinho đã tung ra bài phát biểu nổi tiếng về "di sản bóng đá" sau một trận thua của Manchester United ở đấu trường châu Âu, tuyên bố rằng bề dày thành tích của đội chủ sân Old Trafford tại Champions League chẳng có gì đáng kể. Tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ khiến Mourinho được lòng người hâm mộ, các cầu thủ hay những người có quyền lực tại "quỷ đỏ" thành Manchester.