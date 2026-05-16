Liverpool sụp đổ trước cửa thiên đường 16/05/2026 12:09

(PLO)- Liverpool đang tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa sau khi ngã ngựa đau đớn trên sân của Aston Villa.

Tưởng chừng chỉ cần thêm một chiến thắng là chắc suất Champions League, không ngờ Liverpool lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua Aston Villa 2-4 trên sân Villa Park ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Thất bại này khiến đội bóng vùng Merseyside chưa thể cán đích trong nhóm dự Champions League. Đáng lo hơn, đây đã là trận thứ ba liên tiếp họ không thắng tại Premier League.

Trước khi gục ngã trước Aston Villa, The Reds từng thua Manchester United và bị Chelsea cầm hòa. Chỉ giành 1 điểm sau 3 trận, Liverpool đang đánh rơi lợi thế đúng vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Các học trò của HLV Arne Slot không thể sớm giành vé chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Aston Villa đã tận dụng rất tốt cơ hội để chính thức trở thành đội thứ tư của Ngoại hạng Anh giành vé dự Champions League mùa tới, sau Arsenal, Manchester City và Manchester United. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua hiện chỉ còn một suất cuối cùng, dù Liverpool vẫn là đội nắm lợi thế lớn nhất.

Sau trận thua tại Villa Park, Liverpool đang có 59 điểm. Họ hơn Bournemouth 4 điểm và hơn Brighton 6 điểm, nhưng cả hai đối thủ này vẫn còn trận đấu ở vòng 37. Khoảng cách ấy đủ cho Liverpool tạm yên tâm, nhưng họ không được phép chủ quan.

The Reds tự gây nhiều áp lực cho chính mình. Ảnh: EPA.

Dù vậy, The Reds vẫn có thể nhận vé chơi Champions League mà không cần ra sân. Kịch bản này xảy ra nếu Brighton không thắng Leeds United vào ngày 17-5 và Bournemouth không thể đánh bại Manchester City vào rạng sáng 20-5 theo giờ Việt Nam.

Từ vị thế gần như chắc chắn, Liverpool bất ngờ phải chờ đối thủ sẩy chân để định đoạt số phận. Nếu Bournemouth hoặc Brighton tiếp tục gây áp lực bằng những chiến thắng, thầy trò HLV Arne Slot sẽ bước vào vòng cuối với tâm lý nặng nề hơn rất nhiều.