World Cup 2026: Bồ Đào Nha – vấn đề của Ronaldo và giải pháp cho Bruno Fernandes 16/05/2026 07:39

(PLO)- Tuyển Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 trong một hoàn cảnh chưa từng có, với gánh nặng kỳ vọng đè nặng lên vai và những câu hỏi lớn đặt ra cho Cristiano Ronaldo.

Trong nhiều thập kỷ, trước khi siêu sao Cristiano Ronaldo ra đời, tuyển Bồ Đào Nha luôn là đội bóng gây thất vọng lớn nhất trên đấu trường quốc tế. Thậm chí, họ còn không bao giờ lọt vào vòng chung kết. Trước thềm thế kỷ 20, Bồ Đào Nha chỉ tham gia bốn trong số 26 giải đấu lớn. Đối với người hâm mộ hiện đại, tuyển Bồ Đào Nha là một cường quốc lâu năm. Nhưng đối với nhà sử học, họ từng chỉ là đội bóng nhỏ bé.

Câu chuyện đó đã xoay chuyển hoàn toàn vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, được khơi nguồn bởi một thế hệ vàng và được thúc đẩy bởi sự thăng tiến không ngừng, phá vỡ mọi kỷ lục của một chàng trai trẻ đến từ Madeira. Giờ đây, khi Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026 với một thế hệ vàng khác, kỳ vọng không chỉ là tham gia mà còn là chinh phục.

Nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha đang dư dả "nguồn lực" thuộc về HLV Roberto Martinez. HLV người Tây Ban Nha đã ghi điểm nhờ giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League, nhưng bóng dáng của huyền thoại HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho vẫn hiện hữu, và cuộc tranh luận về Cristiano Ronaldo, 41 tuổi có nguy cơ chia rẽ một quốc gia cuồng bóng đá.

Để hiểu rõ hơn về thực trạng của tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026, chương trình podcast Make Football Great Again của tờ Mirror (Anh) đã trò chuyện với chuyên gia bóng đá Bồ Đào Nha Tom Kundert, người giải thích lý do tại sao bản sắc của Bồ Đào Nha được xây dựng dựa trên khả năng thích ứng, tại sao Bruno Fernandes là "linh hồn" thực sự trên sân cỏ và tại sao bất cứ kết quả nào ngoài việc không vào bán kết World Cup sẽ được coi là một thảm họa với tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã giúp tuyển Bồ Đào Nha vươn tầm thành đội bóng lớn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Từ đội bóng nhỏ vươn mình thành đội bóng lớn

Vị thế của Bồ Đào Nha như một cường quốc bóng đá thế giới là một hiện tượng tương đối mới. "Nếu nhìn vào lịch sử của Bồ Đào Nha, trước năm 2000 họ đã bỏ lỡ 22 giải đấu lớn", Kundert nói, "Giới trẻ ngày nay coi Bồ Đào Nha là một trong những đội mạnh nhất thế giới, nhưng 30 năm trước, bạn gần như có thể coi họ là một đội bóng yếu".

Không có gì ngạc nhiên khi người tạo nên "sự bùng nổ phi thường" này chính là Cristiano Ronaldo. Tiếp bước những người tiền nhiệm như Eusebio và Luis Figo, huyền thoại của Manchester United và Real Madrid Ronaldo không chỉ kế thừa di sản văn hóa bóng đá mà còn định nghĩa lại nó. Với khát khao không ngừng nghỉ và khả năng ghi bàn xuất sắc, Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha lên tầm quốc tế, đỉnh điểm là chức vô địch lịch sử tại Giải vô địch châu Âu - Euro năm 2016.

"Ronaldo đã tạo ra bước ngoặt này, nơi tài năng bắt đầu tỏa sáng ở nước ngoài, đặc biệt là ở Premier League", Kundert khẳng định, "Ngày nay, đất nước này hoàn toàn bị ám ảnh bởi bóng đá. Các nhà báo đến từ Nam Mỹ hay Ý khó có thể nghĩ ra một quốc gia nào khác có niềm đam mê bóng đá lớn đến vậy. Từ người phụ nữ lái taxi cho đến bản tin tối, bóng đá là yếu tố chi phối mọi mặt của xã hội".

2. Vấn đề của Cristiano Ronaldo

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong giới bóng đá Bồ Đào Nha chắc chắn là người đàn ông khoác áo số 7. Dù đã bước sang tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn là trụ cột, là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Nhưng trong khi di sản của Cristiano Ronaldo không phải là vấn đề cần bàn cãi, thì vai trò của anh trên sân cỏ tại kỳ World Cup năm nay chắc chắn là một chủ đề được quan tâm - và cuộc thảo luận đã ngày càng sôi nổi kể từ World Cup Qatar 2022.

Kundert thừa nhận, "Nhiều nhà phân tích trên truyền hình nói rằng Ronaldo gây hại nhiều hơn là giúp ích cho cơ hội của Bồ Đào Nha ở giai đoạn này. Ronaldo không thể pressing như một tiền đạo trẻ. Vậy mà HLV Martinez nhất quyết cho Ronaldo chơi trọn "ván bài". Tuy nhiên, không thể phủ nhận số bàn thắng của Ronaldo. Ronaldo đã ghi bàn trong trận bán kết Nations League gặp Đức và trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Ngay cả ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cực kỳ nguy hiểm khi có cơ hội. Ý kiến ​​chung là gì? Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng - nhưng có lẽ không còn là cỗ máy chơi trọn 90 phút nữa. Tôi nghĩ ngay cả Ronaldo cũng nhận ra rằng mình không thể chơi trọn vẹn từng phút trong mọi trận đấu ở một kỳ World Cup có cường độ cao".

Ronaldo là đội trưởng nhưng Bruno Fernandes mới là người có thể định đoạt thành bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. Không phải Ronaldo, Bruno Fernandes mới định là người định đoạt cục diện

Nếu Cristiano Ronaldo là biểu tượng, thì Bruno Fernandes của Manchester United là động lực. Bruno là một phần của dàn tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha xuất sắc nhất Premier League và châu Âu, bao gồm bộ đôi Vitinha và Joao Neves của PSG, cũng như Bernardo Silva của Manchester City và Joao Palhinha của Tottenham.

Tiếp đó là hàng phòng ngự được xây dựng trên sức trẻ, sức mạnh và năng lượng, với hai hậu vệ cánh tốc độ Nuno Mendes và Joao Cancelo hỗ trợ cho những cầu thủ như Ruben Dias, Antonio Silva và Goncalo Inacio ở trung tâm - và hàng công sở hữu những tài năng nhanh nhẹn, năng động như Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Felix và Francisco Conceicao.

Tuy nhiên, Kundert khẳng định hy vọng giành World Cup của Bồ Đào Nha phụ thuộc nhiều vào Bruno Fernandes hơn bất kỳ ai khác. "Nếu bạn hỏi tôi ai là người hùng hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha, tôi sẽ lập tức nói là Bruno Fernandes", Kundert tuyên bố, "Bồ Đào Nha có thể rơi vào cái bẫy kiểm soát bóng mà không tạo ra được cơ hội nguy hiểm - chuyền bóng qua người đối phương mà không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Bruno Fernandes là người không ngại mạo hiểm. Cậu ấy có khả năng sáng tạo dồi dào. Nếu Bruno Fernandes có một kỳ World Cup tốt, Bồ Đào Nha có cơ hội thực sự tiến xa".

4. Roberto Martinez đang chịu áp lực

Roberto Martinez đã khéo léo vượt qua những khó khăn trước sự soi mói của giới truyền thông Bồ Đào Nha bằng sự duyên dáng và khả năng nắm bắt ngôn ngữ nhanh chóng, nhưng di sản chiến thuật của ông vẫn còn gây tranh cãi.

Mặc dù từng dẫn dắt đội tuyển Bỉ vào bán kết World Cup 2018, việc Martinez không thể mang về danh hiệu nào với thế hệ vàng của Bỉ - gồm những cái tên như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany và Romelu Lukaku - vẫn được xem là một cơ hội bị bỏ lỡ. Điều đáng lo ngại hiện nay là Bồ Đào Nha có thể sẽ gặp phải số phận tương tự.

Mặc dù Bồ Đào Nha có hai chiến dịch vòng loại World Cup thành công và giành chức vô địch Nations League dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, người ta vẫn chưa thể khẳng định liệu Martinez có thực sự đưa Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch thế giới hay không.

"Di sản của Martinez phụ thuộc vào những gì xảy ra tại World Cup này", Kundert cảnh báo, "Có rất nhiều đồn đoán rằng nếu Bồ Đào Nha không vô địch, Martinez sẽ không còn là HLV nữa. Jose Mourinho chưa bao giờ giấu giếm việc ông ấy muốn có cơ hội dẫn dắt đội tuyển. Và ở Bồ Đào Nha, Mourinho vẫn được xem là người xứng đáng với cơ hội đó. Martinez là một người giao tiếp tuyệt vời, nhưng áp lực từ "Thế hệ vàng" này là vô cùng lớn".

HLV Roberto Martinez chịu áp lực lớn phải giúp Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

5. ADN bóng đá của Bồ Đào Nha

Trong khi Tây Ban Nha có Tiki-Taka và Brazil có Joga Bonito, bản sắc của bóng đá Bồ Đào Nha khó xác định hơn và đó chính là điểm mấu chốt. Theo Kundert, điểm mạnh lớn nhất của họ là "khả năng thích ứng".

"Tuyển Bồ Đào Nha không có một lối chơi nào cố định cả" ông giải thích, "Nhưng nếu phải định nghĩa, thì nó ít phụ thuộc vào thể lực mà thiên về kỹ thuật điêu luyện và sự nhạy bén về chiến thuật. Bạn có thể thấy điều đó ở những tiền vệ như Vitinha và Bruno Fernandes. Nhìn vào ngoại hình của họ, bạn tự hỏi làm sao họ lại là những vận động viên ưu tú, nhưng thực chất họ vô cùng thông minh".

Ngoài trí tuệ vượt trội, Bồ Đào Nha vẫn là cái nôi của những tài năng xuất chúng. "Đây là một đội bóng biết cách làm hài lòng khán giả. Từ Figo và Simao đến Ronaldo, Nani và Quaresma, bản sắc ấy vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay", Kundert khẳng định.