Quan điểm của Sir Alex Ferguson về việc Carrick trở thành HLV chính thức của MU 16/05/2026 07:09

(PLO)- Quan điểm của Sir Alex Ferguson về việc Michael Carrick trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United được hé lộ sau khi đạt được thỏa thuận.

Sir Alex Ferguson có vai trò khác biệt khi nói đến việc bổ nhiệm HLV cho Manchester United. Cựu HLV huyền thoại người Scotland đã ủng hộ việc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức của Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford đã gần như chọn Carrick.

Điều quan trọng là, các đồng chủ sở hữu của MU là gia đình Glazer, cùng Sir Jim Ratcliffe đều nhất trí Carrick xứng đáng được bổ nhiệm chính thức. HLV vĩ đại nhất lịch sử MU, Sir Alex Ferguson cũng ủng hộ cậu học trò cũ.

Sau khi giải nghệ năm 2013, HLV người Scotland thường xuyên được tham khảo ý kiến ​​về các quyết định ở MU, kể cả vị trí HLV. Mặc dù lần này không phải vậy, nhưng được biết Fergie đã ủng hộ bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Carrick sẽ là HLV trưởng chính thức thứ bảy của MU kể từ khi Fergie giải nghệ vào năm 2013.

Sir Alex Ferguson ủng hộ Carrick làm HLV trưởng chính thức của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vào năm 2013, Sir Alex đã đích thân chọn người kế nhiệm mình tại MU là David Moyes, nhưng ông ít can thiệp vào công việc hơn trong những năm gần đây. Fergie cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Jose Mourinho vào năm 2016, thậm chí còn nói đùa với HLV Bồ Đào Nha rằng "hãy mang theo ô" vì thời tiết ở Manchester hay thay đổi.

Mourinho từng nói về Ferguson vào thời điểm đó: "Ý kiến ​​của ông ấy rất quan trọng đối với tôi, cũng giống như nhiều huyền thoại của Manchester United yêu mến CLB này và đang hoạt động trong ngành bình luận bóng đá, vì vậy mọi ý kiến ​​đều quan trọng đối với tôi".

Sir Alex Ferguson dường như cũng có mối quan hệ tốt với HLV Erik ten Hag, khi cả hai từng cùng đi ăn tối. Trong khi đó, cựu HLV của Middlesbrough Carrick đã vượt qua mọi kỳ vọng kể từ khi tiếp quản vị trí MU vào tháng Giêng, sau khi triều đại đầy sóng gió của Ruben Amorim kết thúc trong không khí căng thẳng.

Michael Carrick đã giúp cải thiện đáng kể tinh thần và kết quả thi đấu của Manchester United, giúp đội bóng giành vé dự Champions League sớm vòng đấu và đang trên đà giữ vị trí thứ ba tại Premier League vào cuối mùa giải. Sự khởi sắc của "quỷ đỏ" thành Manchester đã đưa Carrick vào vị trí thuận lợi để tiếp tục giữ chức vụ, với những cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra trước khi mùa giải kết thúc.

Rất nhiều người ủng hộ Carrick tiếp tục công việc tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Carrick cũng nhận được sự ủng hộ từ một số đồng đội cũ ở MU, bao gồm Wayne Rooney và Rio Ferdinand. Rooney đã khuyên MU nên đưa ra quyết định cuối cùng càng sớm càng tốt, trước thềm một mùa hè đầy biến động với nhiều cầu thủ đến và đi khi Carrick tái cấu trúc đội hình.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Match of the Day, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Manchester United Wayne Rooney nói: "Tôi nghĩ Manchester United cần phải nhanh chóng công bố bản hợp đồng mới với Carrick vì họ cần bổ sung cầu thủ. Họ cần có thêm cầu thủ để cải thiện đội hình".

Trong khi đó, một huyền thoại khác của "quỷ đỏ" là Rio Ferdinand nói với talkSPORT: "Carrick đã giành được quyền dẫn dắt Manchester United. Anh ấy đã đưa chúng tôi lên vị trí thứ ba một cách thuyết phục. Chỉ riêng điều đó thôi, Carrick xứng đáng có cơ hội".