Real Madrid thuê Mourinho là quyết định điên rồ 15/05/2026 07:39

Sự trớ trêu khi Real Madrid lại tìm đến Jose Mourinho trong thời điểm khủng hoảng chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự chú ý của giới bóng đá - nhưng liệu HLV người Bồ Đào Nha đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ?

Ít ai nghĩ Jose Mourinho lại có thể được ví như một "lính cứu hỏa" trong bóng đá. Bởi vì, thành thật mà nói, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nổi tiếng với việc gây ra các vụ bê bối, chứ đừng nói đến việc dập tắt chúng.

Mourinho đã giành được nhiều danh hiệu ở hầu hết các CLB mà ông từng dẫn dắt. Nhưng một số danh hiệu này có được với cái giá rất đắt, với những tranh cãi luôn bám theo ông khắp thế giới như một cái bóng đầy ám ảnh. Những hành vi gây hấn trở thành "đặc sản" của "Người đặc biệt". Và dường như sự nghiệp của ông đã xuống dốc khi các câu lạc bộ danh giá không còn mời ông nữa.

Mourinho có ổn định được phòng thay đồ của Real Madrid? ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó dẫn đến việc Jose Mourinho trải qua những năm cuối sự nghiệp HLV tại Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica. Nhưng một gương mặt quen thuộc đã tái xuất hiện trong cuộc đời đầy màu sắc của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Đó chính là Real Madrid - CLB lớn nhất trong số các CLB. Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha được cho là sắp bổ nhiệm Mourinho lần thứ hai. Mourinho đã đàm phán với Real Madrid trong nhiều tháng qua, kể từ khi Xabi Alonso ra đi. Một điều khoản trong hợp đồng cho phép ông rời Benfica với giá 2,5 triệu bảng Anh trong thời gian ngắn sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Và chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã phải nhờ đến Mourinho trong lúc khó khăn này. Real Madrid đang trong khủng hoảng. Hai mùa giải đã trôi qua mà họ không giành được danh hiệu nào, trong khi phòng thay đồ thì rơi vào tình trạng nội chiến.

Tuần trước, đội phó Federico Valverde và Aurelien Tchouameni đã xảy ra xô xát trên sân tập, khiến Valverde phải nhập viện. Vụ việc đã làm ô nhục Real Madrid và chia rẽ đội bóng thành hai phe. Trong khi đó, tầm ảnh hưởng của siêu sao Kylian Mbappe đã trở nên độc hại đến mức hơn 70.000 người hâm mộ đã ký đơn kiến ​​nghị yêu cầu bán anh ta.

Kylian Mbappe chưa có danh hiệu nào sau 2 mùa ở Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

Việc Kylian Mbappe đi nghỉ dưỡng ở Sardinia trong khi đáng lẽ ra anh phải ở lại hồi phục chấn thương gân kheo, càng không giúp ích gì cho nhà vô địch World Cup người Pháp. Trong hoàn cảnh khó khăn, cần phải có những biện pháp quyết liệt, và đại loại thế. Nhưng liệu Mourinho có phải là lựa chọn tốt nhất để khôi phục lại sự lịch thiệp và ổn định cho tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?

Perez đặt niềm tin vào khả năng của Mourinho trong việc khẳng định quyền lực của mình tại CLB. Ông sẽ khôi phục lại sự kiểm soát về mặt tinh thần, tạo dựng bản sắc mới cho đội bóng trước khi tiếp tục giành được những danh hiệu lớn. Danh tiếng của Real Madrid đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và Perez tin rằng Mourinho là người quản lý có thể khôi phục lại điều đó.

Nhưng sự trở lại của Mourinho trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy lại mang tính trớ trêu tột cùng. Có lẽ Perez đã chọn quên đi việc Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại Bernabeu bằng án treo giò một trận, sau khi Xabi Alonso và Sergio Ramos bị đuổi khỏi sân trong trận đấu tại Champions League với Ajax.

Hoặc như khi Jose Mourinho chọc vào mắt trợ lý HLV của Barcelona lúc bấy giờ là Tito Villanova trên đường biên sau một trận đấu Cúp Tây Ban Nha năm 2011. Tuy nhiên, theo phong cách điển hình của mình, ông sẽ phải gánh vác một vấn đề do chính mình gây ra tại Real Madrid, và vấn đề đó cần được giải quyết nhanh chóng. Đó chính là mối quan hệ rạn nứt giữa ông với ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior.

Ở mùa này, trong trận Benfica đối đầu với Real Madrid tại Champions League, Mourinho đã ám chỉ hành vi ăn mừng bàn thắng thái quá của Vinicius đã khiến chính anh bị phân biệt chủng tộc. Liệu điều này có dẫn đến việc Vinicius bị bán đi khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đến Bernabeu? Ai mà biết được?

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải giải quyết mâu thuẫn với ngôi sao người Brazil nếu trở lại Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

Không ai ngạc nhiên khi Jose Mourinho bị Real Madrid sa thải sau chưa đầy ba mùa giải dẫn dắt đội bóng ở nhiệm kỳ đầu tiên, khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Nhưng giờ đây, Perez đã sẵn sàng mạo hiểm một lần nữa.

Đây là một động thái táo bạo và dũng cảm, nhưng cũng có thể là điên rồ. Bởi vì nếu Jose Mourinho không thể chứng minh rằng ông đã học hỏi rút ra kinh nghiệm từ quá khứ và không thể làm những gì ông cần phải làm, thì 13 năm kể từ lần bổ nhiệm đầu tiên của ông sẽ thực sự là điều không may mắn cho cả hai bên.