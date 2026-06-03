Luật mới ở World Cup thay đổi bóng đá thế giới 03/06/2026 06:39

(PLO)- Những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ đánh dấu cuộc cách mạng luật thi đấu chưa từng có trong nhiều năm qua.

Hàng loạt luật mới áp dụng tại World Cup 2026, từ việc cấm cầu thủ che miệng khi tranh cãi, xử lý mạnh tay hành vi phản đối trọng tài, siết chặt câu giờ cho đến mở rộng quyền hạn của VAR, FIFA và IFAB đang quyết tâm thay đổi bộ mặt bóng đá hiện đại theo hướng minh bạch, nhanh hơn và quyết liệt hơn.

Cuộc thanh lọc mạnh tay

Chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã chính thức thông qua một loạt điều chỉnh quan trọng trong Luật thi đấu. Theo Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, đây là những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm giảm thiểu các hành vi tiêu cực, tăng tốc độ trận đấu và bảo vệ hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp.

Một trong những quy định gây chú ý nhất liên quan đến hành vi che miệng khi đối đầu hoặc tranh cãi trên sân. Theo luật mới, cầu thủ dùng tay, cánh tay hoặc áo để che miệng trong các tình huống đối đầu có thể bị truất quyền thi đấu trực tiếp. Quy định này xuất hiện sau vụ việc gây tranh cãi liên quan đến cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica và Vinicius của Real Madrid.

Tranh cãi giữa Vinicius và Gianluca Prestianni đã khiến FIFA ra luật mới. Ảnh: EPA.

FIFA cho rằng việc che miệng trong các cuộc tranh cãi khiến trọng tài và cơ quan quản lý khó xác minh nội dung trao đổi, đặc biệt trong những trường hợp liên quan đến phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm đối thủ. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn được phép che miệng khi trò chuyện bình thường với đồng đội hoặc đối phương trong những tình huống không mang tính đối đầu.

Bên cạnh đó, IFAB cũng mạnh tay với các hành vi phản đối trọng tài. Nếu một cầu thủ cố tình rời sân để phản ứng với quyết định điều hành trận đấu, anh ta sẽ nhận thẻ đỏ ngay lập tức. Quy định tương tự cũng áp dụng với các thành viên ban huấn luyện hoặc quan chức đội bóng có hành động kích động cầu thủ bỏ thi đấu.

Trong trường hợp hành động này khiến trận đấu bị hủy bỏ, đội gây ra sự cố có thể bị xử thua. FIFA cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn những hình ảnh hỗn loạn từng xuất hiện tại một số giải đấu quốc tế trong những năm gần đây.

World Cup 2026 hướng đến sự lành mạnh trong các hành động cả khi bóng ngừng lăn. Ảnh: FF.

VAR được trao thêm quyền lực

Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ khó chịu nhất là tình trạng câu giờ kéo dài. Để giải quyết điều này, FIFA đưa vào áp dụng cơ chế đếm ngược trực tiếp đối với các tình huống bóng chết.

Khi thực hiện ném biên hoặc đưa bóng trở lại cuộc chơi, trọng tài sẽ giơ tay đếm ngược năm giây. Nếu đội được hưởng quyền thực hiện không hoàn thành trong khoảng thời gian này, quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương.

Ở các tình huống thay người, cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân. Họ buộc phải đi theo lối gần nhất thay vì cố tình kéo dài thời gian bằng cách đi vòng qua toàn bộ mặt sân. Nếu vi phạm, cầu thủ dự bị sẽ chưa được phép vào sân ngay mà phải chờ đến lần gián đoạn tiếp theo sau khi trận đấu đã tiếp tục ít nhất một phút.

VAR được trao nhiều nhiệm vụ hơn ở World Cup vào mùa hè này. Ảnh: FF.

Luật điều trị chấn thương cũng được sửa đổi đáng kể. Những cầu thủ phải nhận sự chăm sóc y tế trên sân sẽ buộc phải đứng ngoài trong một phút sau khi trận đấu được tiếp tục. Điều này nhằm hạn chế việc lợi dụng chấn thương để làm gián đoạn nhịp độ thi đấu. Một số ngoại lệ vẫn được giữ nguyên như thủ môn gặp chấn thương, va chạm nghiêm trọng hoặc các trường hợp liên quan đến chấn động não.

Trong khi đó, VAR tiếp tục được nâng cấp quyền hạn. Công nghệ hỗ trợ trọng tài giờ đây có thể can thiệp ở nhiều tình huống hơn, bao gồm các thẻ vàng dẫn đến thẻ đỏ không chính xác, nhầm lẫn danh tính cầu thủ, các quả phạt góc được trao sai hoặc những lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi.

Theo FIFA, những điều chỉnh này giúp hạn chế tối đa các sai sót nghiêm trọng và bảo đảm tính công bằng cho trận đấu.

Các trận đấu luôn bảo đảm tính công bằng cao nhất. Ảnh: FF.

World Cup 2026 là phòng thí nghiệm cho bóng đá tương lai

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc áp dụng thời gian nghỉ uống nước trong cả hai hiệp đấu. Mỗi hiệp có một quãng nghỉ kéo dài khoảng ba phút, thường diễn ra gần phút 22. Trọng tài được quyền linh hoạt điều chỉnh thời điểm tạm dừng nếu xuất hiện tình huống chấn thương hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đối với thủ môn, FIFA cũng ban hành giao thức riêng. Khi người gác đền cần được chăm sóc y tế trên sân, các cầu thủ hai đội sẽ không được phép rời khu vực thi đấu để nhận chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện. Mục tiêu là tránh việc các đội bóng lợi dụng chấn thương thủ môn để tổ chức những cuộc họp chiến thuật không chính thức.

Nhiều luật mới ở Cúp thế giới 2026 sẽ thay đổi cả làng bóng. Ảnh: FF.

Những điều chỉnh mới cho thấy FIFA đang quyết tâm đưa bóng đá bước sang một giai đoạn vận hành khác. Các trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm thiểu tối đa các tranh cãi từng gây bão trong nhiều năm qua.

World Cup 2026 là sân khấu đầu tiên chứng kiến bộ luật mới định hình tương lai của bóng đá thế giới.