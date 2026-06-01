Bạn gái nhà vô địch Champions League... ghê thật 01/06/2026 14:07

(PLO)- Bạn gái nhà vô địch Champions League, thủ môn Matvei Safonov - cô Marina Kondrachyuk đã "hô biến" quốc kỳ Pháp thành Nga như thế nào khi quốc kỳ Nga không được mang vào sân Puskas?

Marina Kondrachyuk, bạn gái nhà vô địch Champions League - thủ môn Matvei Safonov, người gác đền của PSG, một cô gái Nga đã thể hiện “tinh thần Nga” mãnh liệt.

Marina Kondrachyuk đã đến sân Puskas ở thủ đô Budapest của Hungary cổ vũ cho bạn trai Matvei Safonov trong trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal. Khi vào sân được đi cổng VIP, Marina quàng trên vai quốc kỳ Nga vào sân cổ vũ cho hôn phu.

Tuy nhiên, bảo vệ sân ngăn cản cô mang theo cờ Nga vào sân... và cuối cùng Marina Kondrachyuk đã phải để lại ở phòng giữ đồ.

Marina Kondrachyuk, bạn gái của thủ môn Matvei Safonov. Ảnh: SE.

Sau khi vào sân, bạn gái của nhà vô địch cũng có cách biểu hiện được “tinh thần Nga” mãnh liệt từ chính “vật chất” của quốc kỳ, đó là cờ Pháp.

Cần biết quốc kỳ Nga cũng có ba màu hệt quốc kỳ Pháp là trắng - xanh - đỏ. Tuy nhiên, quốc kỳ Nga có 3 dải màu trên nằm theo chiều ngang, còn quốc kỳ Pháp lại “sổ” ba màu trên theo chiều dọc, tức là chiều từ trên xuống.

Đáng chú ý cờ Pháp có... một rừng trên sân Puskas khi các cổ động viên mang vào cổ vũ đại diện Pháp đá chung kết.

Marina Kondrachyuk "chế" tông màu quốc kỳ Pháp thành quốc kỳ Nga trên sân Puskas để cổ vũ cho bạn trai. Ảnh: SE.

Thế là bạn gái nhà vô địch đã biết cách “chế” quốc kỳ Pháp thành quốc kỳ Nga để cổ vũ cho bạn trai Matvei Safonov.

Cô dùng ba quốc kỳ Pháp cuộn lại theo cách để lộ ra mỗi màu trắng - xanh - đỏ khác nhau, rồi gắn lại làm thành chiều ngang theo thứ tự sắp xếp màu của quốc kỳ Nga. Trên khán đài, Marina Kondrachyuk trở thành tâm điểm của những tay máy ảnh khi liên tục săn hình độc và cuối cùng nó lại trở thành những bức ảnh độc đáo.

Báo chí Nga rùm beng chuyện này và ca ngợi Marina Kondrachyuk.

Thủ môn Matvei Safonov là người Nga duy nhất làm nên lịch sử 2 ngôi vô địch liên tiếp Champions League. Lịch sử chưa một cầu thủ Nga nào có được. Sau khi thủ môn Ý Donnarumma rời PSG sang Anh thì Matvei Safonov trở thành số 1 trong khung thành của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Các HLV thủ môn, các cựu thủ môn của tuyển Nga đều nhìn nhận rằng, Matvei Safonov vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Nga.