HLV Luis Enrique chứng minh “không có quân tồi, chỉ có tướng kém” 31/05/2026 16:36

(PLO)- HLV Luis Enrique làm được điều mà PSG thời có bộ ba Messi, Neymar, Mbappe không làm được.

Như vậy là chiến lược gia Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique đã giúp PSG đi vào lịch sử khi đội bóng thủ đô nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League bằng chiến thắng trước Arsenal sau loạt luân lưu, sau 120 phút hòa nhau 1-1.

HLV Luis Enrique đã chứng minh cho thế giới thấy rằng “không có quân tồi, chỉ có tướng kém”. PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League là điều mà trong lịch sử chỉ có Real Madrid làm được.

HLV Luis Enrique (trái) chia sẻ với đồng nghiệp Arteta của Arsenal. Ảnh: S.E

Trước khi Luis Enrique về đội bóng thủ đô Paris, thì PSG là “đội tuyển thế giới với “khẩu pháo 3 nòng” Messi - Neymar - Mbappe cùng tuyến giữa và phòng ngự đều có những ngôi sao lớn như Ramos, Donnarumma, Hakimi...

Nhưng “đội tuyển thế giới” ấy có hai mùa liên tiếp dừng chân ở vòng 16 đội Champions League. Những ông thầy nắm dàn sao hạng 1 thế giới có Tuchel, Pochettino, Christopher Galtier... nhưng danh hiệu số 1 châu Âu chỉ là “cơn khát” với tài phiệt Khelaifi, người Qatar, chủ tịch PSG.

Cho đến khi “khẩu pháo 3 nòng” ra đi, HLV Luis Enrique quy hoạch lại thì PSG đã giải được cơn khát Champions League bằng hai ngôi vô địch liên tiếp. Những cái tên lạ từ Đông Âu như thủ môn Matvei Safonov trấn giữ chính trong khung thành, Khvicha Kvaratskhelia, tuy cũng đã khẳng định ở Pháp và Ý nhưng cách dùng người của Luis Enrique mới đáng nói.

Thủ môn Matvei Safonov có ngôi vô địch cùng PSG. Ảnh: S.E

Cùng với đó, PSG có những cái tên không phải quá nổi bật như Dembele, Neves, Doue, Fabian... Bên cạnh đó những cầu thủ giàu kinh nghiệm còn cài cắm lại như Marquinhos, Hakimi mới là những “hạt nhân”.

Cái khác biệt của PSG qua 2 mùa liên tiếp vô địch châu Âu là ở chỗ tài phiệt Khelaifi không còn dùng quyền phủ đầu mua nhiều ngôi sao về rồi tị nạnh nhau, ngay cả việc đá phạt đền. Luis Enrique được Chủ tịch Khelaifi tôn trọng và “duyệt” những ai nên mua, ai không cần.

Sáng sớm 31-5, chiến lược gia Tây Ban Nha đã chứng minh “không có quân tồi, chỉ có tướng kém". Trong hành trình vĩ đại hai ngôi vô địch Champions League liên tiếp cũng hãy đừng quên năm 2025, PSG cũng là á quân FIFA Club World Cup 2025.