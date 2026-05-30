Lý do Argentina và Brazil chỉ là ứng viên sáng giá thứ 3 và 4 30/05/2026 13:47

(PLO)- Golden Sachs đưa ra lý do hai thế lực Nam Mỹ Argentina và Brazil đứng sau hai thế lực châu Âu tại vòng chung kết World Cup 2026.

Thương hiệu Golden Sachs nổi tiếng toàn cầu qua thống kê, tiên liệu và dự đoán nổi tiếng thế giới. Lần này họ đưa ra việc nhận định, Messi và đồng đội của tuyển Argentina, nhà đương kim vô địch World Cup chỉ là ứng viên sáng giá thứ 3 của World Cup 2024. Argentina và Brazil đứng sau 2 ứng viên châu Âu.

Ngay phía dưới Argentina là Brazil, còn hai ứng viên lần lượt chiếm vị trí số 1 và 2 và nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và á quân World Cup Pháp.

Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công giỏi, đột biến và bùng nổ. Ảnh: SE.

Golden Sachs là tập đoàn tài chính khổng lồ tập trung những “bộ óc” phân tích rất nhạy cảm và xuất sắc. Nay họ trang bị thêm các phần mềm độc quyền nhạy cảm và xuất sắc nhất dựa trên những số liệu và thực tế để đưa ra dự đoán.

Họ không chỉ tiên liệu và dự đoán nền tài chính khu vực, toàn cầu một cách xuất sắc mà cả trong thể thao.

Lần này World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-7 đến 19-8. Golden Sachs dự đoán Tây Ban Nha là ứng viên sáng nhất cho ngôi vô địch, tiếp đến là Pháp, sau đó mới đến Argentina và Brazil.

Messi cùng đội tuyển Argentina yếu hơn hồi World Cup 2022, với lối chơi thiếu mới mẻ nên chỉ là ứng viên thứ 3 tại World Cup 2026. Ảnh: GN.

Theo chi tiết thống kê, Tây Ban Nha chiếm 26% chỉ số niềm tin họ vô địch, Pháp 19%, Argentina 14%,Brazil chỉ 8% và Anh 5%.

Golden Sachs dựa trên chỉ số “Elo” về cách chơi của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay, về lực lượng, phong độ, ngôi sao bùng nổ, những tài năng tấn công, tuổi đời trung bình, phong độ đi lên... Những chỉ số “Elo” này cho thấy nếu Tây Ban Nha là số 2 thì không ai là số 1.

Argentina với cơ hội bị giảm sút là hiện nay họ không mạnh như hồi World Cup 2022, và ngay cả Messi cũng chưa chắc dẫn đội hiệu quả tại World Cup 2026. Nói chung về mặt con người Argentina không mới, yếu tố kinh nghiệm và sự mới mẻ không có. Và cuối cùng, Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong khi đó, Pháp rất ổn với hai lần World Cup gần nhất vào chung kết. Về mặt nhân sự, Pháp đang sở hữu một dàn cầu thủ chín chắn, đặc biệt sức mạnh rất ấn tượng. Mặt khác đây cũng là đại diện châu Âu sáng giá có thể “đủ tư cách” nói chuyện với Tây Ban Nha.

Riêng với Brazil, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chỉ nhận được “chỉ số niềm tin” từ Golden Sachs chỉ có 8%. Con người không mới, phong độ tại CLB không cao và thiếu ngôi sao dẫn dắt, khiến Brazil chỉ đứng hạng 4.