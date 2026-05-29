Premier League lập kỷ lục tại châu Âu 29/05/2026 12:21

Crystal Palace đã trở thành CLB ở Premier League mới nhất giành được suất tham dự đấu trường cúp châu Âu mùa giải tới, khi gần một nửa số đội bóng trong giải đấu hàng đầu nước Anh sẽ thi đấu ở các đấu trường khác nhau trên lục địa già vào mùa giải 2026 - 2027.

Mùa giải tới, Premier League sẽ giữ lại kỷ lục 9 CLB tham dự các giải đấu châu Âu sau khi Crystal Palace giành chức vô địch Conference League. Đội bóng "Đại bàng" đã giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử tại Leipzig khi đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng của Jean-Philippe Mateta trong hiệp hai.

Đây là danh hiệu lớn thứ ba của Crystal Palace chỉ trong vòng 12 tháng và cũng giúp họ giành được một suất tham dự Europa League mùa giải tới. Crystal Palace là đội bóng Anh thứ chín giành được suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới, một kỷ lục đối với Premier League.

Mùa giải trước, Ngoại hạng Anh cũng có chín đội tại cúp châu Âu, nhưng có một vài điều chỉnh đáng chú ý trước mùa giải tới. Chúng ta hãy bắt đầu với Champions League. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal chắc chắn sẽ tham gia giải đấu này cùng với Manchester United và Manchester City. Aston Villa cũng sẽ trở lại Champions League, thầy trò Unai Emery đã giành vé bằng hai con đường khi đứng thứ tư Ngoại hạng Anh và cũng vô địch Europa League.

Ngoại hạng Anh có 9 suất dự 3 cúp châu Âu mùa tới. ẢNH: MIRROR

Giải Ngoại hạng Anh cũng giành thêm một suất tham dự Champions League nhờ đứng đầu hệ số UEFA, Liverpool của Arne Slot đã giành được suất này sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm. Đã từng có khả năng Ngoại hạng Anh sẽ có sáu suất tham dự Champions League, nhưng chỉ khi Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm. Hiện tại, họ chỉ có năm suất vì Aston Villa xếp thứ tư Ngoại hạng Anh.

Thông thường, các suất dự cúp châu Âu còn lại sẽ được trao cho các CLB vô địch các giải đấu cúp tương ứng. Nhưng với việc Man City giành cả FA Cup và Carabao Cup trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola, những suất đó đã được trao cho các đội bóng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng giải Premier League.

Bournemouth đã giành quyền tham dự đấu trường châu Âu lần đầu tiên, với vị trí thứ sáu giúp họ góp mặt tại Europa League. Cùng với Bournemouth là Sunderland, đội bóng cũng đã giành quyền tham dự một giải đấu cấp châu lục trong mùa giải đầu tiên trở lại Ngoại hạng Anh. Đội bóng Ngoại hạng Anh thứ ba tham dự giải đấu hạng 2 châu Âu là Crystal Palace sau chiến thắng tại Conference League.

Mùa giải tới, Premier League cũng sẽ có một đại diện tham dự Conference League. Mặc dù có cơ hội tham dự Europa League, Brighton giành suất tham dự giải đấu hạng ba của UEFA vào ngày cuối cùng của mùa giải. Lần gần nhất Brighton tham dự đấu trường châu Âu là mùa giải 2023 - 2024, khi họ lọt vào vòng 16 đội Europa League dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi.