Arsenal thách thức PSG - ‘trùm cuối’ châu Âu 28/05/2026 06:39

(PLO)- Sau nhiều năm sống trong ám ảnh về những lần gục ngã ở châu Âu, Arsenal cuối cùng đã đặt chân vào trận chung kết Champions League một lần nữa.

Phía trước Arsenal là đối thủ lớn Paris Saint-Germain (PSG), được mệnh danh là “trùm cuối” khiến cả châu Âu e ngại bởi chiều sâu đội hình, sức trẻ và thứ bóng đá cuồng bạo dưới thời HLV Luis Enrique. Trận chiến tại Budapest vào ngày 30-5 sẽ quyết định nhà vua mới của châu Âu, là thời cơ cho Pháo thủ thành London thay đổi vị thế trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Arsenal khao khát xóa bỏ lời nguyền kéo dài hàng chục năm

Người hâm mộ Arsenal đang sống trong những ngày cảm xúc nhất kể từ thời kỳ vàng son của Arsene Wenger. Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026, Pháo thủ giờ đây chỉ còn cách chiếc cúp Champions League đúng một trận đấu.

Nếu đánh bại PSG tại sân Puskas Arena ở Budapest, Arsenal sẽ lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu. Đó chính là danh hiệu mà họ đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ nhưng chưa bao giờ chạm tới.

Sau chiếc cúp Ngoại hạng Anh, Pháo thủ thành London sẽ chinh phục Champions League. Ảnh: ASN.

Trong nhóm “Big Four” huyền thoại của bóng đá Anh, Arsenal là đội duy nhất chưa từng vô địch Champions League. Nếu như Liverpool, Manchester United và Chelsea đều đã nhiều lần đăng quang, thì Arsenal liên tục bị ám ảnh bởi những thất bại đau đớn.

Ký ức cay đắng nhất chắc chắn là trận chung kết năm 2006, khi Thierry Henry cùng đồng đội gục ngã trước Barcelona. Trước đó nữa, họ từng thua Galatasaray trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Cup năm 2000. Đến năm 2019, Arsenal tiếp tục thất bại ở chung kết Europa League.

Ngay cả tại Premier League, đội bóng Bắc London cũng nhiều lần bị chế giễu là “vua về nhì” khi liên tiếp hụt hơi trong cuộc đua vô địch từ năm 2023 đến 2025. Vì vậy, trận đấu với PSG lần này mang ý nghĩa lớn hơn một chiếc cúp. Đây giống như cơ hội để Arsenal xóa sạch định kiến đã đeo bám họ suốt hàng chục năm.

Các học trò HLV Arteta muốn xóa bỏ những ký ức đau buồn kéo dài hàng chục năm trời. Ảnh: ASN.

Tuy nhiên, thử thách dành cho HLV Mikel Arteta khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì Arsenal từng trải qua. PSG hiện là đương kim vô địch Champions League và đang thể hiện sự ổn định đáng sợ dưới thời Luis Enrique.

Đội bóng Pháp tiếp tục thống trị Ligue 1 mùa này dù liên tục chịu tổn thất lực lượng vì chấn thương. Dù vậy, PSG vẫn tiến đều mà gần như không chệch nhịp. Đó là điều khiến Arsenal lo lắng nhất. PSG hiện tại không còn phụ thuộc vào một vài siêu sao như thời Messi, Neymar hay Mbappe. Họ trở thành một cỗ máy thực sự, nơi bất kỳ vị trí nào cũng có phương án thay thế chất lượng tương đương.

Sức mạnh “trùm cuối” PSG

HLV Luis Enrique đang xây dựng một PSG hoàn toàn khác phiên bản hào nhoáng nhưng mong manh trước đây. Đội bóng này trẻ hơn, giàu tốc độ hơn và chơi thứ bóng đá cường độ cao khiến phần lớn đối thủ nghẹt thở.

Chiều sâu đội hình của PSG rất đáng gờm. Ảnh: PSS.

Độ tuổi trung bình chỉ 24,1 giúp PSG duy trì nền tảng thể lực cực mạnh. Từ Vitinha, Joao Neves cho tới Zaire-Emery, hàng tiền vệ của họ gần như không ngừng di chuyển. Trên hàng công, Dembele, Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Desire Doue hay Goncalo Ramos liên tục hoán đổi vị trí khiến hệ thống phòng ngự đối phương dễ rơi vào hỗn loạn.

Điểm đáng sợ nhất nằm ở chiều sâu đội hình của PSG, khi Nuno Mendes chấn thương, Lucas Hernandez lập tức thế chỗ. Hakimi vắng mặt, Marquinhos hoặc Zaire-Emery có thể đá cánh phải. PSG gần như luôn có sẵn phương án dự phòng chất lượng cao cho mọi vị trí.

Trong khi đó, Arsenal vẫn gặp khó mỗi khi đội hình bị sứt mẻ. Riccardo Calafiori, Ben White, Timber và Mikel Merino đều từng gặp vấn đề thể lực trước trận chung kết. Dù nhiều cầu thủ đang hồi phục tích cực, Arteta vẫn phải đau đầu tính toán nhân sự.

Quả bóng vàng Dembele vừa hồi phục chấn thương sẽ chơi trận chung kết Champions League. Ảnh: PSS.

Khác với Luis Enrique, đàn em Arteta thường thiếu lựa chọn khi bước vào giai đoạn căng thẳng cuối mùa. Đó cũng là nguyên nhân khiến Arsenal nhiều lần hụt hơi ở các cuộc đua lớn trong vài năm qua.

PSG hiện còn được xem là đội bóng chơi pressing đáng sợ nhất châu Âu. Họ dồn ép đối thủ ngay từ những giây đầu tiên, kể cả ở các tình huống giao bóng. Luis Enrique yêu cầu học trò đẩy bóng cực nhanh lên phần sân đối phương để tăng tốc độ chuyển trạng thái và bóp nghẹt không gian chơi bóng.

Chelsea từng tìm ra cách khắc chế PSG bằng lối đá phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội phản công ở FIFA Club World Cup. Arsenal nhiều khả năng cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự thay vì đôi công trực diện.

PSG khao khát giữ ngôi vô địch châu Âu. Ảnh: PSS.

Đây có thể là trận đấu mà Arteta buộc phải từ bỏ hình ảnh kiểm soát bóng quen thuộc để ưu tiên sự thực dụng. Bởi nếu để PSG cuốn vào nhịp pressing tốc độ cao, Arsenal có nguy cơ sụp đổ.

Dù vậy, Champions League luôn là nơi những điều điên rồ nhất xảy ra. Arsenal đang đứng trước cơ hội biến giấc mơ lớn nhất lịch sử thành hiện thực. Nhưng ở phía bên kia, PSG lại mang dáng dấp của một đế chế mới đang chuẩn bị thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm tới.