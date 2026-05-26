Trước lễ bốc thăm vòng loại U-19 châu Á: Khi tuyển U-19 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia ngồi cùng mâm... 26/05/2026 15:38

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng nhóm hạt giống nên chỉ có thể gặp nhau ở... vòng chung kết mà thôi.

AFC vừa phân nhóm hạt giống của 32 đội chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng loại U-19 châu Á diễn ra ngày 28-5. Theo đó, đội tuyển U-19 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cùng mâm ở nhóm hạt giống số 2.

32 đội chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng chọn đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng vào vòng chung kết cùng chủ nhà Trung Quốc dự Vòng chung kết U-19 châu Á năm 2027.

U-19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: VFF.

AFC vẫn dựa trên các tiêu chí 3 giải gần nhất để phân chia nhóm hạt giống. Theo đó lấy 100% điểm số của giải gần nhất năm 2025, 50% và 25% của giải 2023 và 2021.

Cả ba đại diện trẻ Đông Nam Á tương tự nhau và Việt Nam, Thái Lan, Indonesia cùng ở nhóm hạt giống số 2.

AFC cũng đã chỉ định 8 quốc gia đăng cai vòng loại đá tập trung mỗi bảng gồm Uzbekistan, Qatar, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Kyrgyzstan, Bahrain và Lào.

Ngoài ba đội trẻ mạnh của Đông Nam Á cùng ở nhóm hạt giống số 2, thì những đại diện Đông Nam Á khác như Malaysia, Campuchia, Philippines ở nhóm 3, còn Lào ở nhóm 4. Một lần nữa đội trẻ Singapore lại vắng mặt thật buồn.

Hiện nay đội trẻ Việt Nam do HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt đang tập huấn tại Nhật để chuẩn bị cho giải U-19 Đông Nam Ánằm cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor.

Giải U-19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 1 đến 16-6, đến ngày 25- 8 thì vòng loại U-19 châu Á đồng loạt diễn ra ở 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

+ Bốn nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm vòng loại U-19 Đông Nam Á:

Nhóm 1: Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Iran, Jordan.

Nhóm 2: Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Việt Nam, Yemen, Kyrgyzstan, Tajikistan.

Nhóm 3: Oman, UAE, Ấn Độ, Triều Tiên, Campuchia, Bahrain, Malaysia, Philippines.

Nhóm 4: Bangladesh, Turkmenistan, Kuwait, Lebanon, Palestine, Lào, Hong Kong, Afghanistan.