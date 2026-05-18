Hướng đến giải Vô địch U-19 Đông Nam Á U-19 Việt Nam đá trận quyết định với Indonesia 18/05/2026 13:24

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải trẻ Đông Nam Á đầu tháng 6 với trận quyết định chạm trán chủ nhà Indonesia.

Bảng A giải vô địch U-19 Đông Nam Á, chủ nhà Indonesia ở bảng A cùng với U-19 Việt Nam, Myanmar và Đông Timor. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Nova Arianto của chủ nhà giải đấu đầy lo lắng khi cùng bảng A vì bóng đá trẻ Việt Nam quá mạnh (theo lời của nhà cầm quân trẻ xứ Vạn đảo).

Nova Arianto cũng đã chứng kiến người đồng nghiệp Yulianto dẫn dắt U-17 Indonesia cùng bảng A với Việt Nam từng bị chủ nhà thì bị loại ngay sau vòng bảng, còn Việt Nam lên ngôi vô địch.

U-19 Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị giải U-19 Đông Nam Á khai mạc ngày 1-6. Ảnh: AFC.

Đến giải U-19, đội chủ nhà Indonesia lại cùng bảng với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi mà mỗi bảng chỉ lấy 1 đội cùng 1 đội nhì bảng duy nhất của 3 bảng đấu so kè chọn 1.

Hiện tại, đội trẻ Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản và có những trận giao hữu thắng các đội trường ĐH Nhật Bản. Đây là chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 đến 16-6.

Giải U-19 Đông Nam Á 2026 vắng đội trẻ Lào.

Theo lịch đấu bảng A, tuyển U-19 Việt Nam chạm trán với chủ nhà Indonesia ngày 7-6 trong khuôn khổ lượt trận cuối.

Sợ đi theo vết xe đổ như đàn em U-17, lứa U-19 của Indonesia được tập trung rất sớm và nuôi mục tiêu vô địch giải. Họ hầu như không vướng bận các trận đấu giải trong nước và thoải mái làm “quân xanh” trong các buổi tập đối kháng cho một số CLB nhà nghề Indonesia.

Còn 12 ngày nữa, giải trẻ Đông Nam Á khai mạc.

+ Lịch thi đấu của đội trẻ Việt Nam tại bảng A:

Việt Nam - Đông Timor (15 giờ ngày 1-6), Việt Nam- Myanmar (15 giờ ngày 4-6), Việt Nam - Indonesia (19 giờ ngày 7-6).