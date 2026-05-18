Messi hủy diệt đối thủ trước thềm World Cup 18/05/2026 13:46

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình trong màu áo Inter Miami khi ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo đẹp mắt, giúp đội bóng ở bang Florida đánh bại Portland Timbers 2-0.

Ngôi sao người Argentina Messi lập công lớn vào rạng sáng 18-5 và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Inter Miami trên sân nhà mới, sau chuỗi trận gây thất vọng trước đó.

Ở tuổi 39, Messi vẫn khiến hàng phòng ngự Portland Timbers trải qua 90 phút đầy vất vả. Những pha xử lý mềm mại, khả năng chọn vị trí thông minh và nhãn quan sắc bén của anh trở thành điểm nhấn lớn nhất trận đấu. Màn trình diễn này cũng đến đúng thời điểm World Cup chỉ còn chưa đầy một tháng nữa khởi tranh, như một lời nhắc rằng Messi vẫn là cái tên đủ sức tạo khác biệt ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 30. Messi là người mở ra pha bóng bằng đường chuyền cho Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay lập tức chọc khe cho Telasco Segovia băng xuống. Trong thế quay lưng với khung thành, Segovia đánh gót tinh tế đưa bóng trở lại đúng tầm M10, trước khi siêu sao Argentina dứt điểm cận thành vào góc xa, mở tỷ số cho Inter Miami.

Ngôi sao người Argentina ăn mừng bàn thắng với De Paul. Ảnh: EPA.

Chỉ 10 phút sau, Messi tiếp tục tạo nên khoảnh khắc khiến khán giả phải đứng dậy. Rodrigo De Paul thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng cho Messi. Sau pha phối hợp một chạm với Suarez, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đi bóng xuyên qua vòng vây bốn hậu vệ Portland, trước khi dùng má ngoài chân trái kiến tạo để German Berterame ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu chậm lại nhưng Messi vẫn có thêm vài cơ hội đáng chú ý. Anh suýt lập cú đúp với cú cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ở những phút bù giờ, cú đá phạt hiểm hóc của Messi tiếp tục khiến thủ môn James Pantemis phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Inter Miami. Trước đó, sân mới của CLB có sức chứa 27.000 chỗ ngồi từng chứng kiến ba trận hòa liên tiếp và thất bại khó tin 3-4 trước Orlando City, dù Miami đã dẫn trước 3-0.

M10 vẫn sung sức và hiệu quả ở tuổi 39. Ảnh: EPA.

3 điểm trước Portland giúp Inter Miami vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông, hơn Nashville SC một điểm, dù đối thủ vẫn còn hai trận chưa đấu.

Riêng với Messi, phong độ hiện tại là tín hiệu đầy hứa hẹn trước World Cup 2026, nơi anh có thể cùng Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau.