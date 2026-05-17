Slot thừa nhận Liverpool sụp đổ 17/05/2026 11:33

HLV Arne Slot thừa nhận rằng đội bóng Liverpool của ông đã "sụp đổ" sau khi để thủng lưới bàn thứ hai trước Aston Villa và các cầu thủ cần phải "chứng tỏ chúng ta xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ" trước vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần sau.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp quyết định vị trí trong tốp 4 Premier League, Liverpool đã bị Aston Villa đánh bại thảm hại khi đối thủ của họ dễ dàng ghi ba bàn thắng trong hiệp hai để giành vé dự Champions League mùa giải tới với chiến thắng 4-2. Đội bóng của Slot vẫn chưa chắc suất dự Champions League mùa tới nhưng chỉ cần hòa ở trận cuối cùng mùa này là đạt được mục tiêu.

Liverpool trải qua mùa giải thảm họa. ẢNH: EPA

Tuần này, HLV người Hà Lan Slot tuyên bố ông tin mình sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool sau mùa giải hiện tại, trong bối cảnh vị trí của ông vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Slot đã phải trải qua nhiều khó khăn trong mùa giải thứ hai tại Anfield, một sự sa sút đáng kể so với năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Premier League.

Liverpool tỏ ra thiếu ý tưởng ở khâu tấn công, Rio Ngumoha là điểm sáng hiếm hoi, và hàng phòng ngự liên tục bị Aston Villa xuyên thủng. Slot đã bế tắc trong nhiều tháng và lại một lần nữa phải gánh vác trách nhiệm.

HLV Arne Slot của Liverpool cho biết, "Chúng tôi kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng không còn kiểm soát được sau khi tỷ số là 2-1, đó là lý do Aston Villa ghi bàn thắng thứ ba. Đó là giai đoạn chúng tôi gặp khó khăn trong việc đối phó với tốc độ và cường độ thi đấu của họ.

Chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều nhưng không ghi đủ bàn thắng, mặc dù ghi được hai bàn trên sân khách Villa Park không phải là tệ. Nếu trước trận đấu bạn nói với tôi rằng chúng tôi sẽ ghi được hai bàn thì tôi sẽ nói rằng chúng tôi sẽ có một kết quả gần như tốt, nhưng chúng tôi đã để thủng lưới bốn bàn và ba trong số đó đến từ các tình huống cố định".

Khi tâm lý thi đấu của các cầu thủ Liverpool bị đặt câu hỏi, Slot trả lời: "Nhìn chung, tôi không nghĩ các cầu thủ đáng phải nhận những lời như vậy. Họ đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu, có khả năng giành được kết quả tốt, nhưng sau khi tỷ số là 2-1, Liverpool đã sụp đổ, chúng tôi gặp khó khăn. Chúng tôi không bỏ cuộc, nhưng chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ, cường độ và khả năng điều khiển trận đấu của họ".

Vị trí dự Champions League của Liverpool vẫn có thể bị lung lay vào ngày cuối cùng và Slot nói: "Điều duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là có một tuần thi đấu tốt - chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. Đây là một tuần dài, và như mọi khi, chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hoàn toàn ủng hộ chúng tôi. Các bạn đã thấy, cũng như chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều lần tại Anfield, tầm quan trọng của việc thi đấu khi tất cả mọi người cùng nhau. Nhưng chúng tôi cần chứng tỏ rằng chúng tôi xứng đáng với sự ủng hộ đó".

Một đêm thi đấu tệ hại nữa đồng nghĩa với việc Liverpool lần đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới hơn 50 bàn trong một mùa giải Premier League gồm 38 trận - tổng số bàn thua của họ hiện là 52 khi mùa giải chỉ còn một trận đấu nữa.

Slot đã phần nào ổn định tình hình của Liverpool sau cú sa sút hồi mùa thu, khi họ đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch và vị trí trong tốp 5 bị lung lay. Vị trí đó vẫn chưa được đảm bảo khiến nhiều người kêu gọi Liverpool sa thải Slot, bất chấp việc ông đã giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League chưa đầy 12 tháng trước.

Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Arne Slot nói thêm: "Vấn đề không phải là ở tôi mà là việc chúng tôi thất vọng với kết quả. Tôi đã nói về điều đó ngày hôm qua và như vậy là đủ rồi. Trọng tâm của chúng tôi là trận đấu với Brentford vào cuối mùa và đảm bảo chúng tôi sẽ giành được sự ủng hộ của người hâm mộ bằng cách nhập cuộc mạnh mẽ và tốt. Sự ủng hộ của người hâm mộ và một màn trình diễn tốt sẽ dẫn chúng tôi đến mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được, đó là giành vé tham dự Champions League".

Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher nhận xét đội bóng cũ của ông "trông giống như một CLB thực sự tầm thường" và chỉ trích các cá nhân trên sân khi cho rằng đội "có quá nhiều cầu thủ yếu kém".