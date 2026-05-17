Kịch bản điên rồ trong cuộc đua vô địch Premier League 17/05/2026 07:09

(PLO)- Các kịch bản trong cuộc đua vô địch Premier League giữa Arsenal và Man City là rất hấp dẫn và gây cấn đến phút cuối.

Manchester City của HLV Pep Guardiola đã đánh bại Crystal Palace 3-0 tại Premier League vào giữa tuần, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal của HLV Mikel Arteta xuống chỉ còn hai điểm khi chỉ còn hai vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc.

Arsenal có thể đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh trong vòng chưa đầy một tuần nếu kết quả các trận đấu diễn ra thuận lợi. Nếu đội bóng Bắc London giành chiến thắng trước Burnley vào rạng sáng ngày 19-5, họ sẽ nới rộng khoảng cách với Man City lên năm điểm. Và sau khi Man City vừa vô địch FA Cup bằng chiến thắng 1-0 trước Chelsea vào đêm qua 16-5, họ sẽ phải đá sau Arsenal ở vòng 37 Premier League.

Trận đấu tiếp theo của Man City tại Ngoại hạng Anh là gặp Bournemouth trên sân Vitality vào rạng sáng thứ tư tuần sau (ngày 20-5), nghĩa là sau trận Arsenal gặp Burnley đúng 1 ngày. Nếu Arsenal thắng Burnley, Man City cần một chiến thắng trước Bournemouth để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch. Bất cứ kết quả nào khác sẽ giúp đội bóng của Mikel Arteta chính thức đăng quang ngôi vô địch trước ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải.

Nhưng nếu Arsenal không giành được chiến thắng trước Burnley, điều đó sẽ mở ra cơ hội cho Man City. Nếu Pháo thủ hòa tại Emirates trước Burnley, điều đó sẽ đảm bảo cuộc đua vô địch sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng.

Arsenal có khả năng vô địch cao hơn Manchester City. ẢNH: EPA

Arsenal rất muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài hai thập kỷ. Sau trận đấu với Burnley, "Pháo thủ" sẽ chạm trán Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải trên sân khách. Nói một cách đơn giản, nếu Arsenal thắng cả hai trận đó, họ sẽ đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, có thể sẽ còn một vài diễn biến bất ngờ nữa trước khi điều đó xảy ra.

Nếu Arsenal để thua Burnley, Man City có thể vươn lên dẫn đầu trước vào vòng cuối cùng nếu họ thắng Bournemouth. Một chiến thắng cho đoàn quân của Pep Guardiola trước Aston Villa vào ngày cuối cùng sẽ đảm bảo chức vô địch cho họ. Một trận hòa hoặc thậm chí một thất bại cũng có thể đủ để Man City giành chức vô địch vào ngày cuối cùng, miễn là Arsenal cũng hòa hoặc thua Crystal Palace.

Tuy nhiên, hy vọng vô địch của Man City hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của Arsenal, nói cách khác, Arsenal hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết. Nếu đội bóng Bắc London thắng cả hai trận cuối cùng, họ sẽ chắc chắn giành chức vô địch Premier League. Nếu Arsenal đánh mất điểm nào, Man City sẽ giành chức vô địch bằng cách thắng cả hai trận cuối cùng.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp chức vô địch được quyết định bằng hiệu số bàn thắng nếu Arsenal giành được ít hơn Man City hai điểm trong hai trận đấu cuối cùng. Hiện Man City đang có hiệu số tốt hơn Arsenal (+43 so với +42), điều đó đồng nghĩa khoảng cách hiệu số giữa hai đội chỉ là đúng 1 bàn thắng.

Các trận đấu còn lại tại Premier League:

Man City

Bournemouth (sân khách) - Thứ Tư, ngày 20 tháng 5

Aston Villa (sân nhà) - Chủ nhật, ngày 24 tháng 5

2. Arsenal

Burnley (sân nhà) - Thứ Ba, ngày 19 tháng 5

Crystal Palace (sân khách) - Chủ nhật, ngày 24 tháng 5