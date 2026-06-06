Messi bị gạt khỏi tốp 10, Ronaldo đè bẹp dàn sao World Cup 2026 06/06/2026 10:10

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 đang đến gần và điều gây tò mò cho giới hâm mộ còn là mức lương gây choáng của các ngôi sao ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giải đấu World Cup năm nay sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, khởi tranh vào ngày 11-6 và khép lại vào ngày 19-7.

Điểm đặc biệt của kỳ World Cup lần thứ 26 là số đội tham dự vòng chung kết tăng lên 48, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu kể từ lần đầu được tổ chức năm 1930. Điều này đồng nghĩa số trận đấu nhiều hơn, tính cạnh tranh rộng hơn và cơ hội tạo bất ngờ cũng lớn hơn cho các đội tuyển ngoài nhóm ứng viên truyền thống.

Argentina bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch. Dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi, La Albiceleste vẫn được kỳ vọng sẽ bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình ấy chắc chắn không dễ dàng khi Brazil, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp đều đặt mục tiêu chinh phục cúp vàng.

Ronaldo dẫn đầu thu nhập so với các đồng nghiệp. Ảnh: EPA.

Bên cạnh nhóm ông lớn, những đội bóng giàu tiềm năng như Croatia, Uruguay, Nhật Bản, Bỉ, Ghana, Colombia hay Na Uy cũng có thể trở thành “ngựa ô”. Với 48 đội góp mặt, World Cup 2026 là sân khấu khốc liệt của hàng loạt cuộc đấu trí chiến thuật và màn so tài giữa các siêu sao.

Theo quy mô giải đấu mới, khoảng 1.248 cầu thủ sẽ góp mặt tại vòng chung kết. Trong số đó, nhiều người không chỉ nổi bật nhờ tài năng mà còn gây choáng bởi mức thu nhập khổng lồ tại câu lạc bộ chủ quản.

Đáng chú ý, Lionel Messi không xuất hiện trong nhóm 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất dự Cúp thế giới 2026 theo thống kê của Planet Football dựa trên dữ liệu từ Capology. Siêu sao đang khoác áo Inter Miami dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, trong đó có 8 Quả bóng vàng, vẫn xếp sau nhiều cái tên khác về lương tuần.

Harry Kane nằm trong tốp 10 cầu thủ có thu nhập cao. Ảnh: EPA.

Dẫn đầu danh sách là Cristiano Ronaldo với mức đãi ngộ lên tới 3.470.891 bảng mỗi tuần (khoảng 121,5 tỷ VND) tại Al Nassr. Xếp sau lần lượt là Riyad Mahrez của Al Ahli, Sadio Mane của Al Nassr và Kalidou Koulibaly của Al Hilal. Các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Harry Kane hay Mohamed Salah cũng góp mặt.

Sự áp đảo của các CLB Saudi Arabia trong danh sách này cho thấy sức mạnh tài chính khổng lồ của bóng đá Trung Đông. Còn với Messi, sự vắng mặt khỏi top 10 chắc chắn là chi tiết gây bất ngờ lớn trước thềm Cúp thế giới 2026.