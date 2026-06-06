Chủ nhà Indonesia vào ‘cửa tử’, thua Việt Nam dễ trả giá đắt 06/06/2026 09:47

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-6 trên sân vận động chính Bắc Sumatra được xem như trận “chung kết sớm” của bảng đấu khi quyết định trực tiếp chiếc vé vào bán kết.

Sau hai lượt trận, cả Indonesia và Việt Nam đều toàn thắng, cùng sở hữu 6 điểm. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đang xếp sau do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Việt Nam dẫn đầu bảng với hiệu số +8, trong khi Indonesia có +6.

Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Nova Arianto buộc phải đánh bại Việt Nam nếu muốn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé trực tiếp vào vòng bốn đội mạnh nhất. Trong trường hợp hòa, chủ nhà sẽ phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại để cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U-19 Việt Nam đang chiếm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa chủ nhà là giành vé đi tiếp ở giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Áp lực càng lớn hơn khi thể thức giải đấu quy định thành tích trước đội cuối bảng ở bảng A và B sẽ không được tính khi so sánh các đội nhì. Nguyên nhân là bảng C chỉ có ba đội tham dự. Vì vậy, cơ hội đi tiếp của Indonesia có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu họ không thể giành kết quả thuận lợi trước Việt Nam.

Một chiến thắng sẽ giúp chủ nhà tự quyết số phận. Ngược lại, một thất bại không chỉ khiến họ mất ngôi đầu mà còn đẩy cánh cửa bán kết trở nên hẹp hơn.