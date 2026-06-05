HLV Scaloni tiết lộ điều gây chấn động về Messi 05/06/2026 11:59

(PLO)- Tương lai của Lionel Messi sau Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Khi siêu sao Messi người Argentina đã bước sang tuổi 39 và hoàn tất gần như mọi mục tiêu trong sự nghiệp, nhiều người tin rằng ngày anh chia tay sân cỏ đang đến rất gần. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất từ HLV Lionel Scaloni lại mở ra khả năng hoàn toàn khác.

Messi chắc chắn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần thứ sáu anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần đầu ra sân tại Đức năm 2006. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, thủ quân Argentina vẫn là nhân tố đặc biệt trong kế hoạch của nhà đương kim vô địch thế giới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Messi gần như không còn điều gì để chứng minh. Anh sở hữu 8 Quả bóng vàng, chức vô địch World Cup 2022 cùng vô số danh hiệu ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Kỷ lục ghi 73 bàn thắng trong mùa giải 2011-2012 cũng vẫn tồn tại như một cột mốc mà chưa cầu thủ nào có thể vượt qua.

Số 10 của tuyển Argentina vẫn chạy tốt ở tuổi 39. Ảnh: EPA.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của El Pulga. Dẫu vậy, HLV Scaloni không đồng tình với những nhận định vội vàng đó. Theo chiến lược gia 48 tuổi, việc Messi tiếp tục thi đấu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của chính anh.

Scaloni khẳng định sẽ không bất ngờ nếu Messi tiếp tục kéo dài sự nghiệp sau World Cup 2026. Ông cho rằng đội trưởng Argentina luôn duy trì khát khao chinh phục và tinh thần cạnh tranh hiếm có, điều đã giúp anh đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới suốt nhiều năm.

HLV trưởng Argentina cũng tiết lộ mọi quyết định liên quan đến Messi đều được thảo luận kỹ lưỡng giữa hai bên. Sau quãng thời gian gặp vấn đề về gân kheo, sức khỏe của ngôi sao thuộc biên chế Inter Miami sẽ được theo dõi sát sao trước khi xác định vai trò cụ thể tại World Cup sắp tới.

Thầy trò Messi vô địch World Cup 2022. Ảnh: EPA.

HLV Scaloni nhấn mạnh Messi đã cống hiến quá nhiều cho đội tuyển quốc gia. Vì thế, ban huấn luyện sẽ không đặt lên vai anh những áp lực quá lớn như ở Qatar 2022. Thay vào đó, Argentina muốn tạo điều kiện tốt nhất để huyền thoại số 10 phát huy giá trị kinh nghiệm và đẳng cấp của mình.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Nhà vô địch thế giới sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Algeria vào ngày 17-6.