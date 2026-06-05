World Cup 2026 đối mặt thảm họa chưa từng có 05/06/2026 06:39

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 là cuộc chơi lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu trải dài trên lãnh thổ Mỹ, Canada và Mexico đang gặp phải những vấn đề lớn.

Trước giờ bóng lăn, một mối đe dọa đã khiến giới chuyên môn lo ngại là nắng nóng cực đoan trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi chất lượng chuyên môn của giải đấu, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cầu thủ và kết quả các trận đấu.

Nắng nóng trở thành “đối thủ” nguy hiểm nhất

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội tuyển, nhiều người cho rằng thử thách lớn nhất sẽ nằm ở mật độ thi đấu và khối lượng di chuyển khổng lồ giữa các thành phố đăng cai. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây của Climate Central lại chỉ ra một vấn đề đáng lo hơn rất nhiều là thời tiết.

Theo phân tích của tổ chức này, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng đáng kể khả năng xuất hiện các mức nhiệt vượt ngưỡng 28 độ C trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Trong tổng số 104 trận đấu được tổ chức, có đến 97 trận có nguy cơ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ đủ cao để ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các cầu thủ.

Vòng chung kết Cúp thế giới 2026 diễn ra đồng thời tại Mỹ, Mexico, Canada. Ảnh: FF.

Đây không phải là con số mang tính lý thuyết. Nhiều nghiên cứu thể thao trong những năm qua đã chứng minh rằng khi nhiệt độ vượt qua ngưỡng 28 độ C, cơ thể vận động viên bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất cao. Khả năng tăng tốc giảm xuống, quãng đường di chuyển bị rút ngắn và tốc độ phục hồi sau các pha vận động cường độ cao cũng chậm hơn đáng kể.

Điều này đồng nghĩa những trận đấu tại World Cup 2026 có thể mang diện mạo rất khác so với những gì người hâm mộ quen thuộc. Các đội bóng sẽ phải tính toán kỹ hơn về nhịp độ thi đấu, phân phối thể lực và thời điểm tăng tốc. Những màn pressing liên tục trong 90 phút hay các cuộc rượt đuổi tốc độ nghẹt thở có thể xuất hiện ít hơn.

Giáo sư Mike Tipton, chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Môi trường Khắc nghiệt của Đại học Portsmouth, cho rằng nhiệt độ cao có khả năng làm thay đổi hoàn toàn bản chất của một trận bóng đá.

Nắng nóng sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến các đội bóng ở châu Âu như tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Theo ông, khi thời tiết quá nóng, cường độ trận đấu giảm xuống rõ rệt. Cầu thủ buộc phải tiết kiệm sức, hạn chế những pha bứt tốc liên tục và điều đó tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn cũng như số lượng cơ hội ghi bàn được tạo ra.

Nguy hiểm hơn, việc thi đấu trong điều kiện nắng nóng kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức do nhiệt và thậm chí là sốc nhiệt. Đặc biệt ở các trận đấu quan trọng, khi cầu thủ thường cố gắng vượt qua giới hạn thể chất của bản thân, rủi ro về sức khỏe càng trở nên đáng báo động.

World Cup bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu

Những cảnh báo liên quan đến World Cup 2026 đang được xem là một ví dụ điển hình cho tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với thể thao chuyên nghiệp.

Thời tiết bất thường sẽ gây khó cho cầu thủ lẫn giới hâm mộ bóng đá. Ảnh: EPA.

Trong nhiều thập kỷ, bóng đá luôn được xem là môn thể thao có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy những đợt nắng nóng cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu.

Nhà khí tượng học Shel Winkley của Climate Central nhận định rằng World Cup trong tương lai có thể sẽ rất khác so với những giải đấu từng diễn ra trong quá khứ.

Theo ông, sự thay đổi không đến từ cầu thủ hay chiến thuật mà xuất phát từ chính môi trường sống của con người. Những biến động khí hậu ngày càng khó lường đang buộc các vận động viên phải thay đổi cách chuẩn bị, thi đấu và quản lý thể lực.

Các đội bóng sẽ phải tập trung đối phó với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: FF.

Các đội tuyển tham dự World Cup 2026 sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho công tác khoa học thể thao, dinh dưỡng và phục hồi. Khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết có thể trở thành yếu tố quyết định không kém trình độ chuyên môn.

Winkley thậm chí đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra với tốc độ hiện nay, các giải đấu thể thao lớn trong tương lai có thể không còn được quyết định hoàn toàn bởi kỹ năng hay chiến thuật.

Khi đó, câu hỏi quan trọng nhất không còn là đội nào chơi bóng hay hơn, mà chính là đội nào chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt tốt hơn. Với những dự báo đang xuất hiện trước thềm World Cup 2026, viễn cảnh ấy không còn quá xa vời. Một giải đấu vốn được chờ đợi bởi những màn trình diễn đỉnh cao có nguy cơ trở thành cuộc chiến sinh tồn chưa từng có dưới cái nóng ngày càng khắc nghiệt của hành tinh.